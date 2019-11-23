Фабрика грез

Страна: Германия, 2019

Премьера: в РФ 28.11.2019

Режиссер: Мартин Шрейер

Актеры: Эмилия Шуле, Кен Дукен, Свенья Юнг, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Николай Кински, Ленн Кудрявицки, Михаэль Гвиздек, Милтон Уэлш, Вильфрид Хохгольдингер

Жанр: мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 128 мин

На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюбленному во французскую танцовщицу по имени Милу, придется придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике грез» — киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.