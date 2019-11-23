Фабрика грез
Страна:
Германия, 2019
Премьера:
в РФ 28.11.2019
Режиссер:
Мартин Шрейер
Актеры:
Эмилия Шуле, Кен Дукен, Свенья Юнг, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Николай Кински, Ленн Кудрявицки, Михаэль Гвиздек, Милтон Уэлш, Вильфрид Хохгольдингер
Жанр:
мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
128 мин
На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюбленному во французскую танцовщицу по имени Милу, придется придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике грез» — киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.
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16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 800-2500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽