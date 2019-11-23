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Фабрика грез

Фабрика грез

Страна:
Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.11.2019
 
Режиссер:
Мартин Шрейер
  
Актеры:
Эмилия Шуле, Кен Дукен, Свенья Юнг, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Николай Кински, Ленн Кудрявицки, Михаэль Гвиздек, Милтон Уэлш, Вильфрид Хохгольдингер
  
Жанр:
мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
128 мин
  

На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюбленному во французскую танцовщицу по имени Милу, придется придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике грез» — киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.

Купить билет
Сегодня
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
Завтра
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
30 ноября, суббота
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
1 декабря, воскресенье
10:10 Киносити
16:00 Киносити
23:50 Киносити
2 декабря, понедельник
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
3 декабря, вторник
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
4 декабря, среда
10:30 Киносити
16:20 Киносити
22:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 540 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Алена Швец
Купить билет
16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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