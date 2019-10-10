Джуди
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 17.10.2019
Режиссер:
Руперт Гулд
Актеры:
Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Финн Уиттрок, Белла Рэмси, Гайя Уайсс, Энди Найман, Фенелла Вулгар, Джемма-Ли Деверё
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
118 мин
Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
24 октября, четверг 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽