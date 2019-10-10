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Джуди

Джуди

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 17.10.2019
 
Режиссер:
Руперт Гулд
  
Актеры:
Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Финн Уиттрок, Белла Рэмси, Гайя Уайсс, Энди Найман, Фенелла Вулгар, Джемма-Ли Деверё
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

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Сегодня
10:30 Киносити
20:45 Киносити
Завтра
10:30 Киносити
20:45 Киносити
19 октября, суббота
10:30 Киносити
20:45 Киносити
20 октября, воскресенье
10:30 Киносити
20:45 Киносити
21 октября, понедельник
10:30 Киносити
20:45 Киносити
22 октября, вторник
10:30 Киносити
20:45 Киносити
23 октября, среда
10:30 Киносити
20:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Браво
Купить билет
12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 октября, четверг 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
Купить билет
26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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