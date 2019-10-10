Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 17.10.2019

Режиссер: Руперт Гулд

Актеры: Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Финн Уиттрок, Белла Рэмси, Гайя Уайсс, Энди Найман, Фенелла Вулгар, Джемма-Ли Деверё

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 118 мин

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.