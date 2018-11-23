Дом, который построил Джек

Страна: Дания, Франция, Германия, Швеция, 2018

Премьера: в РФ 06.12.2018

Режиссер: Ларс фон Триер

Актеры: Райли Кио, Джереми Дэвис, Ума Турман, Мэтт Диллон, Эдвард Спелирс, Шиван Фэллон, Бруно Ганц, Софи Гробель, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 155 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,49

История серийного убийцы по имени Джек (Мэтт Дилон) разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица (Ума Турман), наивная подружка (Райли Кио) и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.