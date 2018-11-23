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Дом, который построил Джек

Дом, который построил Джек

Страна:
Дания, Франция, Германия, Швеция, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.12.2018
 
Режиссер:
Ларс фон Триер
  
Актеры:
Райли Кио, Джереми Дэвис, Ума Турман, Мэтт Диллон, Эдвард Спелирс, Шиван Фэллон, Бруно Ганц, Софи Гробель, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
155 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,49
          
 

История серийного убийцы по имени Джек (Мэтт Дилон) разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица (Ума Турман), наивная подружка (Райли Кио) и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

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