Дитя погоды
Страна:
Япония, 2019
Премьера:
в РФ 31.10.2019
Режиссер:
Макото Синкай
Актеры:
Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава, Сэй Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики
Жанр:
аниме, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
111 мин
Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽