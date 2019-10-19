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Дитя погоды

Дитя погоды

Страна:
Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.10.2019
 
Режиссер:
Макото Синкай
  
Актеры:
Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава, Сэй Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики
  
Жанр:
аниме, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
111 мин
  

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

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Сегодня
11:50 Киносити
18:50 Киносити
Завтра
11:50 Киносити
18:50 Киносити
2 ноября, суббота
11:50 Киносити
18:50 Киносити
3 ноября, воскресенье
11:50 Киносити
18:50 Киносити
4 ноября, понедельник
11:50 Киносити
18:50 Киносити
5 ноября, вторник
11:50 Киносити
18:50 Киносити
6 ноября, среда
11:50 Киносити
18:50 Киносити
Расписание на все дни
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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