Дитя погоды

Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 31.10.2019

Режиссер: Макото Синкай

Актеры: Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава, Сэй Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики

Жанр: аниме, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 111 мин

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.