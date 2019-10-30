Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 07.11.2019

Режиссер: Николай Хомерики

Актеры: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников, Анна Христич, Игорь Грабузов, Вилен Бабичев, Евгений Анисимов, Вячеслав Гасай

Жанр: триллер, приключения

Продолжительноcть: 99 мин

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия загадочных ритуальных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.