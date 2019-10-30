Девятая
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 07.11.2019
Режиссер:
Николай Хомерики
Актеры:
Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников, Анна Христич, Игорь Грабузов, Вилен Бабичев, Евгений Анисимов, Вячеслав Гасай
Жанр:
триллер, приключения
Продолжительноcть:
99 мин
Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия загадочных ритуальных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.
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