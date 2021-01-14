Девушка, подающая надежды

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 21.01.2021

Режиссер: Эмиральд Феннел

Актеры: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Лаверн Кокс, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Элисон Бри, Кристофер Минц-Плассе, Молли Шеннон, Анджела Чжоу, Сэм Ричардсон

Жанр: триллер, криминал, драма

Продолжительноcть: 113 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,66

Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета ? казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.