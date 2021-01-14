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Девушка, подающая надежды

Девушка, подающая надежды

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 21.01.2021
 
Режиссер:
Эмиральд Феннел
  
Актеры:
Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Лаверн Кокс, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Элисон Бри, Кристофер Минц-Плассе, Молли Шеннон, Анджела Чжоу, Сэм Ричардсон
  
Жанр:
триллер, криминал, драма
  
Продолжительноcть:
113 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,66
          
 

Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета ? казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.

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22 января, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Трофим
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 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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