Девушка, подающая надежды
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 21.01.2021
Режиссер:
Эмиральд Феннел
Актеры:
Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Лаверн Кокс, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Элисон Бри, Кристофер Минц-Плассе, Молли Шеннон, Анджела Чжоу, Сэм Ричардсон
Жанр:
триллер, криминал, драма
Продолжительноcть:
113 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,66
Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета ? казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.
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