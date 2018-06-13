Дай себе волю (Lasciati andare)

Итальянская комедия, 2017 год

Режиссер: Франческо Амато

Элия — еврейский психоаналитик, он живет на одной лестничной площадке со своей бывшей женой Джованной, в которую по-прежнему влюблен. После небольшой болезни Элии, врач рекомендует ему сесть на диету и заняться физическими упражнениями. Благодаря этому он знакомится с Клаудией, тренером по физподготовке, сторонницей культа тела, но не рассудка…