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Дай себе волю (Lasciati andare)

Дай себе волю (Lasciati andare)

Итальянская комедия, 2017 год

Режиссер: Франческо Амато

Элия — еврейский психоаналитик, он живет на одной лестничной площадке со своей бывшей женой Джованной, в которую по-прежнему влюблен. После небольшой болезни Элии, врач рекомендует ему сесть на диету и заняться физическими упражнениями. Благодаря этому он знакомится с Клаудией, тренером по физподготовке, сторонницей культа тела, но не рассудка…

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