Дай себе волю (Lasciati andare)
Итальянская комедия, 2017 год
Режиссер: Франческо Амато
Элия — еврейский психоаналитик, он живет на одной лестничной площадке со своей бывшей женой Джованной, в которую по-прежнему влюблен. После небольшой болезни Элии, врач рекомендует ему сесть на диету и заняться физическими упражнениями. Благодаря этому он знакомится с Клаудией, тренером по физподготовке, сторонницей культа тела, но не рассудка…
Сегодня
|17:00
|Музей-заповедник В.Д. Поленова
Сегодня
|Музей-заповедник В.Д. Поленова
|
17:00