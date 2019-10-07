Болевой порог

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 10.10.2019

Режиссер: Андрей Симонов

Актеры: Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан, Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 80 мин

В результате скандального ДТП четверо москвичей — двое друзей и их девушки — вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону — дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.