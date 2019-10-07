Болевой порог
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 10.10.2019
Режиссер:
Андрей Симонов
Актеры:
Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан, Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
80 мин
В результате скандального ДТП четверо москвичей — двое друзей и их девушки — вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону — дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽