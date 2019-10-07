афиша
афиша
Регистрация
Болевой порог

Болевой порог

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.10.2019
 
Режиссер:
Андрей Симонов
  
Актеры:
Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан, Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

В результате скандального ДТП четверо москвичей — двое друзей и их девушки — вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону — дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

Купить билет
Сегодня
11:55 Киносити
17:10 Киносити
Завтра
11:55 Киносити
17:10 Киносити
12 октября, суббота
11:55 Киносити
17:10 Киносити
13 октября, воскресенье
11:55 Киносити
17:10 Киносити
14 октября, понедельник
11:55 Киносити
17:10 Киносити
15 октября, вторник
11:55 Киносити
17:10 Киносити
16 октября, среда
11:55 Киносити
17:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки
Купить билет
12 октября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
«Скетч-портрет»: Мастер-класс по Fashion-иллюстрации
Купить билет
13 октября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Браво
Купить билет
12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.