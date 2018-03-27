афиша
афиша
Регистрация
Белль и Себастьян

Белль и Себастьян

Страна:
Франция, 2013
 
Режиссер:
Николя Ванье
  
Актеры:
Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Чатели, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Юрбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Палма, Карин Адровер
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,45
          
 

Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придется вдвоем пережить.

Купить билет
Сегодня
14:30 Алмаз Синема
Завтра
14:30 Алмаз Синема
7 апреля, суббота
14:30 Алмаз Синема
8 апреля, воскресенье
14:30 Алмаз Синема
9 апреля, понедельник
14:30 Алмаз Синема
10 апреля, вторник
14:30 Алмаз Синема
11 апреля, среда
14:30 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.