Белль и Себастьян

Страна: Франция, 2013

Режиссер: Николя Ванье

Актеры: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Чатели, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Юрбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Палма, Карин Адровер

Жанр: приключения, семейный

Продолжительноcть: 104 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,45

Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придется вдвоем пережить.