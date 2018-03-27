Белль и Себастьян
Страна:
Франция, 2013
Режиссер:
Николя Ванье
Актеры:
Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Чатели, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Юрбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Палма, Карин Адровер
Жанр:
приключения, семейный
Продолжительноcть:
104 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,45
Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придется вдвоем пережить.
Сегодня
|14:30
|Алмаз Синема
Завтра
|14:30
|Алмаз Синема
7 апреля, суббота
|14:30
|Алмаз Синема
8 апреля, воскресенье
|14:30
|Алмаз Синема
9 апреля, понедельник
|14:30
|Алмаз Синема
10 апреля, вторник
|14:30
|Алмаз Синема
11 апреля, среда
|14:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:30
7 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
14:30
8 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:30
9 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:30
10 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
14:30
11 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
14:30