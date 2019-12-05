Артдокфест-2019: Государственные похороны

Страна: Нидерланды, Литва, 2019

Премьера: в РФ 12.12.2019

Режиссер: Сергей Лозница

Актеры:

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 135 мин

Похороны Сталина как грандиозный спектакль, обнажающий суть культа личности. Фильм основан на уникальных архивных материалах, снятых в СССР 5 - 9 марта 1953 г, когда вся страна хоронила Иосифа Сталина. После показа состоится Q&A с режиссером картины.