Артдокфест-2019: Государственные похороны
Страна:
Нидерланды, Литва, 2019
Премьера:
в РФ 12.12.2019
Режиссер:
Сергей Лозница
Актеры:
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
135 мин
Похороны Сталина как грандиозный спектакль, обнажающий суть культа личности. Фильм основан на уникальных архивных материалах, снятых в СССР 5 - 9 марта 1953 г, когда вся страна хоронила Иосифа Сталина. После показа состоится Q&A с режиссером картины.
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18 марта, среда
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1 апреля, среда 19:00
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13 марта, пятница 19:00
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19 марта, четверг 18:30
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