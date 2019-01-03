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1+1: Голливудская история

1+1: Голливудская история

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Нил Бергер
  
Актеры:
Николь Кидман, Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Эйджа Наоми Кинг, Сюзанн Савой, Амара Каран, Женевьева Энджелсон
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

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