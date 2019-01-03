1+1: Голливудская история

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Нил Бергер

Актеры: Николь Кидман, Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Эйджа Наоми Кинг, Сюзанн Савой, Амара Каран, Женевьева Энджелсон

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 125 мин

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.