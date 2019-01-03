1+1: Голливудская история
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Нил Бергер
Актеры:
Николь Кидман, Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Эйджа Наоми Кинг, Сюзанн Савой, Амара Каран, Женевьева Энджелсон
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
125 мин
Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.
Сегодня
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, вторник
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, среда
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
15 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
16 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45