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Эверест

Эверест

Страна:
Китай, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Джилл Калтон, Тодд Вилдерман
  
Актеры:
Альберт Цай, Хлоя Беннет, Сара Полсон, Эдди Иззард, Тензинг Норгай Трэйнор, Мишель Вонг
  
Жанр:
мультфильм, приключения, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:00 3D Киносити
11:00 Октябрь
12:10 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:00 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:50 3D Киносити
14:50 3D Синема Стар
15:40 Химик (Ефремов)
15:50 Алмаз Синема
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:00 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
12:10 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:00 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:50 3D Синема Стар
14:50 3D Киносити
15:40 Химик (Ефремов)
15:50 Алмаз Синема
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:00 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
5 октября, суббота
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:05 Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:45 Алмаз Синема
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:10 Киносити
14:50 3D Синема Стар
14:50 3D Киносити
15:35 Алмаз Синема
15:40 Химик (Ефремов)
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 Алмаз Синема
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:00 Киносити
18:45 Алмаз Синема
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
6 октября, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
12:10 Алмаз Синема
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:00 Алмаз Синема
14:10 Киносити
14:50 3D Киносити
14:50 3D Синема Стар
15:40 Химик (Ефремов)
15:50 Алмаз Синема
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:00 Киносити
19:25 Алмаз Синема
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
7 октября, понедельник
09:00 Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
14:00 3D Октябрь
14:10 Киносити
14:50 3D Киносити
14:50 3D Синема Стар
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
18:00 Киносити
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
8 октября, вторник
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
12:15 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:10 Киносити
14:50 3D Киносити
14:50 3D Синема Стар
15:40 Химик (Ефремов)
16:00 3D Октябрь
16:05 Киносити
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:00 Киносити
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
19:55 Киносити
21:50 Киносити
23:45 Киносити
9 октября, среда
09:00 Октябрь
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Химик (Ефремов)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
11:00 Октябрь
11:00 3D Киносити
12:30 Киносити
12:55 3D Киносити
13:00 Октябрь
13:05 Синема Стар
13:55 Юность (Узловая)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Октябрь
14:25 Киносити
14:50 3D Киносити
14:50 3D Синема Стар
15:40 Химик (Ефремов)
16:00 3D Октябрь
16:45 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:50 Юность (Узловая)
18:40 Киносити
19:35 Химик (Ефремов)
19:50 Октябрь
21:50 Киносити
23:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
Купить билет
27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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