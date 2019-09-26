Страна: Китай, США, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Джилл Калтон, Тодд Вилдерман

Актеры: Альберт Цай, Хлоя Беннет, Сара Полсон, Эдди Иззард, Тензинг Норгай Трэйнор, Мишель Вонг

Жанр: мультфильм, приключения, детский, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.