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Мы победим

Мы победим

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Син Ен Сик
  
Актеры:
Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Ли Чжу Ен, Чан Юн Чжу, Ли Мин Чи, Пак Мен Хун, Ким Ен Кун
  
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Молодой миллионер покупает давно ничего не выигрывавший женский волейбольный клуб Pink Storm и ради пиара и стимулирования продаж билетов на матчи делает заявление, что его команда одержит в новом сезоне хотя бы одну победу. Главным тренером становится полный неудачник Ким У-джин, не добивавшийся заметных результатов ни в качестве спортсмена, ни в качестве тренера. Его интересуют не грядущие игры, а обещанное через год место в университетской сборной, но вскоре честолюбие берет верх, и Ким начинает делать перестановки в команде, чтобы неожиданно для соперников использовать неявные сильные стороны спортсменок.

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