Мы победим
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Син Ен Сик
Актеры:
Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Ли Чжу Ен, Чан Юн Чжу, Ли Мин Чи, Пак Мен Хун, Ким Ен Кун
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
16+
Молодой миллионер покупает давно ничего не выигрывавший женский волейбольный клуб Pink Storm и ради пиара и стимулирования продаж билетов на матчи делает заявление, что его команда одержит в новом сезоне хотя бы одну победу. Главным тренером становится полный неудачник Ким У-джин, не добивавшийся заметных результатов ни в качестве спортсмена, ни в качестве тренера. Его интересуют не грядущие игры, а обещанное через год место в университетской сборной, но вскоре честолюбие берет верх, и Ким начинает делать перестановки в команде, чтобы неожиданно для соперников использовать неявные сильные стороны спортсменок.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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