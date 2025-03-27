Пункт назначения: Комната 666
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Гунтур Соехарджанто
Актеры:
Синта Лаура Киль, Арифин Путра, Каллиста Арум, Индра Браско, Интан Ризки Джаэнаб, Сильвия Генпати, Фирзана Алия, Долли Мартин
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Семья поселяется в отеле Сасмайя, один из этажей которого хранит тайну, связанную с комнатой 666. Полиция расследует череду загадочных смертей, в ходе которого выясняется, что все жертвы останавливались в этом отеле. Пытаясь раскрыть тайну проклятой комнаты, новые обитатели отеля вступают в игру со смертью, в которой единственный шанс победить — это предугадать ее шаги и выжить в течение 4 дней.
Сегодня
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
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