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Книжный фестиваль «Фонарь»

Книжный фестиваль «Фонарь»

13 апреля в «Октаве» состоится благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», организованный в поддержку благотворительного фонда «Живи».

Мероприятие объединит издателей, писателей, художников и книжных блогеров, которые представят новинки литературы, проведут дискуссии и мастер-классы – все ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Главная особенность «Фонаря» – гаражная распродажа книг по доступным ценам (от 50 до 500 рублей). Все издания проходят тщательный отбор, а оставшиеся после фестиваля книги отправятся в сельские библиотеки и социальные учреждения.

Также в программе встречи с писателями, художниками и критиками, мастер-классы по иллюстрации, творческому письму и ведению книжного блога. Кульминацией мероприятия станет выступление тульской группы Dolzhankina.

До 11 апреля организаторы собирают книги в хорошем состоянии – их можно принести в пункты приема и тем самым внести вклад в благотворительность. Средства от продажи книг пойдут на помощь онкогематологическому отделению Тульской областной детской больницы, где ежегодно лечатся более 450 детей.

Воскресенье, 13 апреля, Центральный переулок, 18, начало – в 12.00. Вход свободный!

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
13 апреля 2025, воскресенье
12:00
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