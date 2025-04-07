13 апреля в «Октаве» состоится благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», организованный в поддержку благотворительного фонда «Живи».

Мероприятие объединит издателей, писателей, художников и книжных блогеров, которые представят новинки литературы, проведут дискуссии и мастер-классы – все ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Главная особенность «Фонаря» – гаражная распродажа книг по доступным ценам (от 50 до 500 рублей). Все издания проходят тщательный отбор, а оставшиеся после фестиваля книги отправятся в сельские библиотеки и социальные учреждения.

Также в программе встречи с писателями, художниками и критиками, мастер-классы по иллюстрации, творческому письму и ведению книжного блога. Кульминацией мероприятия станет выступление тульской группы Dolzhankina.

До 11 апреля организаторы собирают книги в хорошем состоянии – их можно принести в пункты приема и тем самым внести вклад в благотворительность. Средства от продажи книг пойдут на помощь онкогематологическому отделению Тульской областной детской больницы, где ежегодно лечатся более 450 детей.