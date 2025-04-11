  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Один день
  5. «Карантинный дневник» преподавателя танцев: о ритме жизни, мечтах и интенсивах - Блог «Один день» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Музыкальный фестиваль в «Октаве» и концерт «Фактор-2»: выходные в Туле

Музыкальный фестиваль в «Октаве» и концерт «Фактор-2»: выходные в Туле

А еще книжный фест «Фонарь» и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

POP FESTIVAL

Когда: 12 апреля, суббота, 22.00.

Где: Кластер «Октава».

POP FESTIVAL

12 апреля в «Октаве» пройдет POP FESTIVAL.

На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Готовьтесь подпевать каждую песню на самом крупном поп-фестивале в Туле.

 

Книжный фестиваль «Фонарь»

Когда: 13 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

Книжный фестиваль «Фонарь»

13 апреля в «Октаве» состоится благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Мероприятие объединит издателей, писателей, художников и книжных блогеров, которые представят новинки литературы, проведут дискуссии и мастер-классы, — все ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

 

Фактор-2

Когда: 12 апреля, суббота, 20.00.

Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб.

Фактор-2

12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2».

 

Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024

Когда: 11 апреля, пятница, 18.00.

Где: ТИАМ.

Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024

11 апреля в ТИАМе состоится открытие экспозиции «Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024».

 

СОЮЗники

Когда: 12 апреля, суббота, 12.00.

Где: ул. Каминского, 24/24-а.
Вход свободный. 

СОЮЗники

12 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет фестиваль локальных брендов «СОЮЗники».

 

Открытый микрофон

Когда: 11 апреля, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

11 апреля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

Стоимость: от 150 руб.

 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 3
Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 3
Актер Вячеслав Федотов о премьере «Тартюфа», Довлатове и о жизни в Туле
Актер Вячеслав Федотов о премьере «Тартюфа», Довлатове и о жизни в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.