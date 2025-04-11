Музыкальный фестиваль в «Октаве» и концерт «Фактор-2»: выходные в Туле

А еще книжный фест «Фонарь» и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Когда: 12 апреля, суббота, 22.00. Где: Кластер «Октава».



12 апреля в «Октаве» пройдет POP FESTIVAL.



На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Готовьтесь подпевать каждую песню на самом крупном поп-фестивале в Туле.

Книжный фестиваль «Фонарь» Когда: 13 апреля, воскресенье, 12.00. Где: Кластер «Октава».



13 апреля в «Октаве» состоится благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Мероприятие объединит издателей, писателей, художников и книжных блогеров, которые представят новинки литературы, проведут дискуссии и мастер-классы, — все ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Фактор-2 Когда: 12 апреля, суббота, 20.00. Где: MINI by Concert Hall.

Стоимость: от 2200 руб.



12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2». Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024 Когда: 11 апреля, пятница, 18.00. Где: ТИАМ.



11 апреля в ТИАМе состоится открытие экспозиции «Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024». СОЮЗники Когда: 12 апреля, суббота, 12.00. Где: ул. Каминского, 24/24-а.

Вход свободный.



12 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет фестиваль локальных брендов «СОЮЗники». Открытый микрофон Когда: 11 апреля, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

11 апреля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».



Стоимость: от 150 руб.

а что в кино? Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.