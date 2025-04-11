Музыкальный фестиваль в «Октаве» и концерт «Фактор-2»: выходные в Туле

POP FESTIVAL
Где: Кластер «Октава».
12 апреля в «Октаве» пройдет POP FESTIVAL.
На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Готовьтесь подпевать каждую песню на самом крупном поп-фестивале в Туле.
Книжный фестиваль «Фонарь»
Где: Кластер «Октава».
13 апреля в «Октаве» состоится благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Мероприятие объединит издателей, писателей, художников и книжных блогеров, которые представят новинки литературы, проведут дискуссии и мастер-классы, — все ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Фактор-2
Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб.
12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2».
Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024
Где: ТИАМ.
11 апреля в ТИАМе состоится открытие экспозиции «Жар-книга: самые красивые книги России 2023-2024».
СОЮЗники
Где: ул. Каминского, 24/24-а.
Вход свободный.
12 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет фестиваль локальных брендов «СОЮЗники».
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
11 апреля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Стоимость: от 150 руб.