Мульт в кино. Выпуск №180. Для хорошего настроения

Премьера: 22.03.2025

Жанр: Анимационный, Короткометражный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 41 минута

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша раскроет секрет хорошего настроения, Катя и Эф узнают все про страхи, кошечки и собачки окажутся на льдине, черепашки будут делить игрушку, волшебная кухня приготовит гурьевскую кашу, а Турбо повредит крыло во время прямого эфира.