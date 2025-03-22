Мульт в кино. Выпуск №180. Для хорошего настроения
Премьера:
22.03.2025
Жанр:
Анимационный, Короткометражный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
41 минута
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша раскроет секрет хорошего настроения, Катя и Эф узнают все про страхи, кошечки и собачки окажутся на льдине, черепашки будут делить игрушку, волшебная кухня приготовит гурьевскую кашу, а Турбо повредит крыло во время прямого эфира.
Сегодня
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
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