Тельцы, держитесь подальше от советов родных! Весы, спокойно разберитесь в своих чувствах!

Овен (21.03−20.04): Вероятны промахи, просчеты. Многие Овны, имеющие запасные варианты как в деловой, так и в личной жизни, окажутся в затруднительном положении выбора. Желание добиться успеха одновременно по многим направлениям приведет к неудачам. Овны должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Необдуманные обещания усложнят их положение.

Про деньги. Неделя, судя по всему, пройдет под знаком финансовой стабильности. Особенно удачными для пополнения бюджета могут быть вторник и пятница. Если денег в кошельке станет больше, то ваше настроение, конечно, улучшится.

Про любовь. Отношения в вашей паре пойдут на лад. Постарайтесь предоставить партнеру свободу. Попытки контролировать его все равно успеха иметь не будут.

Про интим. Забудьте о всевозможных изысках и излишествах — в ближайшие дни вам придется сосредоточиться исключительно на поцелуях. Кстати, не исключено, что именно на этой неделе большая часть Овнов с удивлением убедится, что, по сути, совершенно не умеет целоваться по-настоящему. Подойдите к делу серьезно и проработайте, как минимум, три новых техники — благо, что вам подвернется отличный «тренажер».

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя для физических нагрузок, лечения. Звезды настолько благоприятствуют Тельцам, что любые дела будут удаваться с первого раза. Многие из представителей этого знака окажутся на высоте, они все смогут, все им будет под силу. Надежной поддержкой будут новые интересные идеи сотрудников, одобрение влиятельных людей. Деловая активность и прилежание в работе должны принести ожидаемые результаты. На этой неделе Тельцам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Их по-прежнему ожидают перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Про деньги. Ваше материальное положение вас не слишком радует, в целом неделя располагает к предприимчивости, началу нового проекта. В пятницу прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией, когда ее получите, не спешите сразу в магазины.

Про любовь. Постарайтесь держаться подальше от родственников и знакомых, любящих давать советы на все случаи жизни. В личной жизни слушайте свое сердце.

Про интим. Для вас решающим аргументом в вопросе «да или нет» на этой неделе должна стать реакция на: запах того человека, который этот вопрос задаст. Если ваш нос сопротивляется и то и дело норовит сморщиться против вашей воли — послушайтесь его и не пытайтесь идти против интуиции. Если же ваши ноздри начали жадно раздуваться еще до того, как вопрос был озвучен — то на самом деле вы уже знаете ответ, не так ли?

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 7.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно, что у Близнецов может быть завидная работоспособность. Они успеют сделать на удивление много, что может вызвать зависть у конкурентов. Благоприятная неделя для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятны появление новой работы, изучение новых форм привычной деятельности. Однако не исключено, что кое-кто может расценить деловую активность Близнецов как самоуверенность и карьеризм.

Про деньги. На этой неделе финансовая сфера вашей жизни стабилизируется, вы получите солидную прибыль. Больше всего позитива вам принесет творчество, гонорары повысятся, заказы польются рекой, у вас появятся почитатели.

Про любовь. В ваших отношениях намечаются серьезные изменения. Любимый человек удивит вас и порадует. Похоже, он хочет быть с вами и примет важное решение.

Про интим. От ревности у вас будет темнеть в глазах, а работа станет валиться из рук. Для начала перестаньте чередовать кофе с валерьянкой, а для успокоения займитесь вечером сексом с любимым/любимой. И сделайте ему/ей так называемую «привязку на оргазм»: во время пика удовольствия нужно несколько раз незаметно, но ощутимо нажать на конкретное место на теле. Процедуру повторить. После пятого раза вы точно перестанете ревновать своего партнера/партнершу к кому бы то ни было!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя благоприятна для творческих и дружеских встреч, изучения ремесел, получения информации. Особенно благоприятны комплексное лечение, акупунктура, все виды массажа. Неделя освобождения от накопленной в прошлом скверны, искоренения дурных привычек. В результате событий этой недели Раки могут почувствовать необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки.

Про деньги. Ваше трудолюбие и ответственность будут вознаграждены. У вас может появиться новый источник дохода, который позволит сделать не только необходимые покупки, но и удовлетворить давние желания. Отправиться в путешествие, например.

Про любовь. Оставьте в покое свою принципиальность, это позволит избежать конфликтной ситуации с вашим избранником. Романтический настрой этих дней позволит улучшить ваши отношения.

Про интим. Раков потянет на экзотику — и чем ее больше, тем тоньше и ярче они прочувствуют наслаждение. Вполне вероятно, что их сексуальные партнеры будут отличаться нестандартной внешностью — например, темным цветом кожи или наличием лишнего пальца, а может быть, вы и вовсе пожелаете приятно провести время с представителем вашего же пола.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Неделя благоприятна для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок, для заключения брака, зачатия. Велика вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша. Возможно, в конце недели вы сумеете решить проблемы в личной жизни и обеспечите себе надежный тыл. Те Львы, кто обдумывает новый деловой проект или какую-то сделку, должны заручиться поддержкой со стороны влиятельных лиц.

Про деньги. В понедельник будьте осмотрительны при решении финансовых вопросов, высок риск денежных потерь. В четверг переговоры вряд ли пройдут гладко. Суббота — не самый удачный день для покупок, проходите мимо магазинов без оглядки.

Про любовь. Загадки и тайны — вот, что может заинтриговать вас. Поэтому необычное поведение одного из знакомых может вызвать в вас романтический интерес.

Про интим. Львам важен риск, а комфорт для них нынче — дело десятое. Соответственно, эта неделя прекрасно подойдет для занятий любовью в автомобиле. Так что скорее ищите тупичок понепригляднее и предавайтесь там возбуждающему разврату!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 7.

Дева (24.08−23.09): Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для покупок, перемен в личной жизни. Девам грозят недоразумения из-за необоснованных обвинений или критических замечаний. Их терпение может лопнуть. У многих Дев сложится мнение, что скромность мешает им занять то место, которое они заслуживают.

Про деньги. Главным объектом ваших забот на нынешней неделе может стать денежный вопрос. Зато ваши усилия и затраты щедро окупятся в будущем. Сейчас неплохое время для карьерного роста.

Про любовь. В личной жизни могут произойти значительные улучшения, только не теряйте головы от счастья. В субботу вероятно страстное свидание, которое запомнится надолго.

Про интим. Для Дев у звезд есть отличные новости. Предстоящая неделя создана для любви и наслаждения ею. Запаситесь контрацептивами, любрикантами, вкусной едой для поддержания сил — и отправляйтесь в Большое Эротическое Путешествие. И отложите уже все дела, которые вам мешают. Дела никогда не кончатся, а вот такой удачный период для милования бывает не так уж часто.

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Неделя благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, поездкам, прогулкам на свежем воздухе. Противоречивость вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими. Неделя характеризуется спорами, двойственностью, расщеплением сознания. В сфере личной жизни господствуют крайне противоречивые тенденции. Возможно, что ваши действия не слишком одобрят близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация.

Про деньги. На этой неделе возможен финансовый успех, но работать придется много. Готовьтесь брать на себя дополнительную ответственность. Даже в выходные вам, похоже, придется решать деловые вопросы.

Про любовь. На этой неделе кто-то из вашего прошлого может решить, что пришла пора возобновить отношения с вами. Возможно, это не самая плохая идея. Подумайте над ней, важно спокойно разобраться в своих чувствах.

Про интим. Отличный заряд сексуального позитива Весы смогут получить от быстрого секса в людном месте. Так что подумайте над тем, как залучить своего драгоценного/драгоценную на часок в ближайший магазин одежды, чтобы уединиться там в кабинке для переодевания. А может быть, вам придется по вкусу уединенность задних рядов кинотеатра?..

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): Личная жизнь Скорпионов может быть наполнена приятными сюрпризами и неожиданными известиями. У нестабильных пар возможны ссоры и конфликты. Крепкие семьи будут переживать реорганизацию своих отношений и бытовых условий. Многие завяжут интересные знакомства. Всплеск эмоций, открытость миру и детская радость сделают Скорпионов-женщин более привлекательными. Усилятся интуиция и дар предвидения, возрастет способность заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Про деньги. Материальное положение будет стабильным. Необходимые затраты во вторник и среду себя оправдают сполна. Вам могут предложить новую должность и весьма выгодный проект. Перед вами могут открыться заманчивые возможности.

Про любовь. Вы можете превратиться в страстную натуру, не скрывайте своих чувств от любимого человека. Равновесие в чувствах и эмоциях позволит избежать многих неприятных ситуаций.

Про интим. Скорпионам категорически запрещается сосредотачиваться на собственном теле и ощущениях. Иначе вы настолько оторветесь от реальности и забудете про партнера/партнершу, что он/она не на шутку обидится. В общем, как только замечаете, что слишком концентрируетесь на приятном тепле внутри, или вот-вот «уплывете» — так сразу начинайте громко кричать: «Я тебя хочу! Хочу тебя! Я! Тебя! Хочу! Сейчас!» Говорят — помогает...

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): Любое дело потребует особенной осторожности. В полосе затмения окажутся партнерство, договорные отношения, заключение контрактов и соглашений, вступление в брак. Со вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери. Скорее всего сексуальные контакты и любовные отношения не принесут Стрельцам радость. Они почувствуют неуверенность в собственных силах и взаимное неудовлетворение. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Про деньги. Неделя вполне благоприятна для вашего финансового положения. Однако все равно постарайтесь быть экономнее и осторожнее. И не транжирить деньги на не слишком нужные вам вещи.

Про любовь. На этой неделе легко завязываются романтические знакомства, которые могут перейти в длительное увлечение. Не исключен страстный служебный роман или хотя бы нежная привязанность.

Про интим. Непринужденность и игривость вам выдается исключительно по блату — большинство представителей вашего знака предпочтут отдаться меланхолии. Если вы из тех немногих, которые понимают, что отдаваться стоит другим, отправляйтесь-ка в ночной клуб, как в старые добрые времена, да позажигайте там как следует. Если вы человек семейный, то, так и быть, можете прихватить с собой супруга/супругу — главное, забудьте на эту ночь, что они вам законный муж/жена. А там уж — как пойдет...

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): Интенсивные контакты обеспечены многим Козерогам, особенно пожилым. К их мнению будут прислушиваться. Со второй половины недели полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Эта неделя характеризуется отражением внутреннего душевного состояния на внешности и поведении человека. «Пораженные» Козероги могут окончательно разрушить себя как личность. Духовно развитые люди получат свидетельство правильности выбранного пути.

Про деньги. Могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, связанные с финансами. Помните, что долги нужно отдавать, не стоит жить в кредит. Проверяйте надежность новых деловых партнеров втрое тщательнее, чем обычно.

Про любовь. Эта неделя подходит для кардинальных перемен в вашей личной жизни. Не стоит цепляться за устаревшие и разрушающиеся отношения. Лучше найти кого-то другого.

Про интим. Всю неделю Козерогам чего-то смутно хочется, внутри назревает неодолимое желание выплеснуться, освободиться от странного напряжения — но разрядка никак не достигается... Возможно, вам стоит уехать куда-нибудь в лес или в «чисто поле» и покричать во все легкие — если с сексом ничего не получится?

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 9.

Водолей (21.01−19.02):

Возможно, что Водолеи попадут в зависимость от недобросовестных людей. Этому будет способствовать их общительность в сочетании со слабой волей. Вторая половина недели неудачна для крупных покупок и приобретений. У пожилых Водолеев вероятно снижение деловой активности. Многие будут расположены к депрессии. В первой половине недели вероятны мелкие неприятности, а во второй половине Водолеям придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях.

Про деньги. Финансовые ресурсы могут быть ограничены, это не позволит осуществить некоторые ваши мечты. Приобретайте только самое необходимое. Но в конце недели вы можете получить премию.

Про любовь. Вы можете пережить всплеск чувств и обновление в ваших отношениях. В пятницу и субботу вы будете блистательны и неотразимы, так что ваш избранник будет покорен.

Про интим. Перед Водолеями открываются весьма заманчивые перспективы во всем, что касается эротических игр. В вас поистине откроется источник вдохновения и забьет фонтан идей по поводу того, как можно разнообразить ваш интимный досуг, начиная от игр в «кошки-мышки» и заканчивая «приходом сантехника»...

Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятные: 8.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется весельем, радостью. Вероятно достижение большого успеха в организации праздников и массовых мероприятий. Рыбы проявят себя как вдохновители, генераторы творческих идей, неутомимые труженики. Неделя характеризуется следованием традициям, повиновением, почитанием старших. Некоторым Рыбам будет указано на ошибки. Мужчины не должны сопротивляться творческим порывам, следует нестандартно подходить к ситуации, идти на риск. Пора приступить к активным действиям.

Про деньги. На этой неделе ваши затраты грозят превысить ваш заработок, но они будут для вас просто необходимы. Разбирайтесь со своими финансовыми проблемами постепенно, найдите подработку.

Про любовь. На этой неделе возможны непредсказуемые события и недоразумения в личной жизни. Не ищите причину в себе, скорее всего, вы тут ни при чем. Споры с любимым человеком могут возникать из-за незначительного пустяка.

Про интим. Не стоит слишком полагаться на честность представителей противоположного пола и идти на поводу у своих желаний. Особенно это касается тех пар, чей роман только начался, и к утолению взаимной страсти обе стороны еще и не приступали. Имейте в виду — нет никаких гарантий, что, получив желаемое, ваш поклонник/поклонница не скроется в неизвестном направлении. А вы останетесь в недоумении и в расстроенных чувствах — что это было?

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 9.