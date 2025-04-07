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  5. 7 апреля: революция в коммуникации и Овощной Оркестр - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
7 апреля: революция в коммуникации и Овощной Оркестр

7 апреля: революция в коммуникации и Овощной Оркестр

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю бодро и читаем только хорошие новости. Поехали!

Зонтик не помешает. Сегодня в Туле ожидается дождь, а температура воздух опустится до +1 градуса.

В последние годы наука и технологии сделали огромные шаги в области взаимодействия человека с машинами. Одним из самых впечатляющих достижений стало создание интерфейса, позволяющего полностью парализованной женщине говорить, используя лишь свои мысли. Эта удивительная технология основана на вживлении 253 мини-электродов, которые считывают сигналы мозга и преобразуют их в живую речь.

Система работает так: женщина просто думает о том, что хочет сказать, и искусственный интеллект (ИИ) мгновенно интерпретирует её мысли, воспроизводя их в виде звука. При этом речь звучит её собственным голосом — ИИ воссоздал тембр по старым аудиозаписям, что делает общение более естественным и личным. Удивительно, но скорость произнесения достигает 90 слов в минуту, что быстрее, чем многие люди могут напечатать текст на клавиатуре.

Эта технология не только открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями, но и ставит перед нами важные этические вопросы. Как мы будем использовать такие интерфейсы в будущем? Как они повлияют на нашу личную жизнь и общество в целом?

Сегодня слушаем twenty one pilots: Stressed Out.

В Виндзорском замке состоялся уникальный музыкальный вечер, который запомнится надолго не только участникам, но и многочисленным зрителям. Король Великобритании Карл III удивил всех своим талантом, сыграв на морковке вместе с участниками Лондонского овощного оркестра. 

Эта необычная музыкальная коллаборация стала кульминацией приема, на который собрались гости из разных уголков страны. Вдохновленные духом творчества и веселья, музыканты исполнили популярную детскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star», добавив в нее яркие и оригинальные звучания, которые могли бы возникнуть только из овощного инструментария.

В этой фотоподборке мы приглашаем вас погрузиться в мир натюрморта — жанра, который сочетает искусство и природу. 

Прекрасного настроения!

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