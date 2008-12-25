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Порко Россо

Порко Россо

Страна:
Япония
 
Премьера:
25.12.2008
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.50
 
 

Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

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