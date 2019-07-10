Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн

Актеры: Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович, Александр Мохов, Марта Дроздова, Михаил Сазанов, Макар Пусторамов, Саша Агашков, Даниил Коновалов, Тимур Шошин

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

В центре сюжета — истории четырех воспитанников детского дома. Петя, Ваня, Настенька и Миша мечтают об одном: найти свою семью. Несмотря на то, что их судьбы тесно переплетены между собой, у каждого из них свой путь. Герои проживают вместе нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда.