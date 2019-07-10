Это не навсегда
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 18.07.2019
Режиссер:
Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн
Актеры:
Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович, Александр Мохов, Марта Дроздова, Михаил Сазанов, Макар Пусторамов, Саша Агашков, Даниил Коновалов, Тимур Шошин
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
93 мин
В центре сюжета — истории четырех воспитанников детского дома. Петя, Ваня, Настенька и Миша мечтают об одном: найти свою семью. Несмотря на то, что их судьбы тесно переплетены между собой, у каждого из них свой путь. Герои проживают вместе нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда.
Сегодня
|13:50
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Завтра
|13:50
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20 июля, суббота
|13:50
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21 июля, воскресенье
|13:50
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22 июля, понедельник
|13:50
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23 июля, вторник
|13:50
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24 июля, среда
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