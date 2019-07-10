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Это не навсегда

Это не навсегда

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.07.2019
 
Режиссер:
Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн
  
Актеры:
Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович, Александр Мохов, Марта Дроздова, Михаил Сазанов, Макар Пусторамов, Саша Агашков, Даниил Коновалов, Тимур Шошин
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

В центре сюжета — истории четырех воспитанников детского дома. Петя, Ваня, Настенька и Миша мечтают об одном: найти свою семью. Несмотря на то, что их судьбы тесно переплетены между собой, у каждого из них свой путь. Герои проживают вместе нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда.

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