Эксперимент «За стеклом»
Страна:
Швеция, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 13.02.2020
Режиссер:
Джейсон Уилльям Ли
Актеры:
Вальтер Скарсгард, Гиги Сол Герреро, Хамиса Уилшер, Кристофер Джерард, Каролина Бенефилд, Аманда Хауэллс, Матиас Ретамаль, Джером Велински, Дейли Нельсон, Джефф Купер
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
106 мин
Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?
Сегодня
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, понедельник
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, четверг
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
17 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
18 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
19 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
20 февраля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1020-1615 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽