Среднерусская возвышенность: Легенды ВИА

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель (с 8 июля по 9 сентября) звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представляют здесь свои концертные программы.

23 июля в рамках фестиваля состоится концерт двух популярных коллективов советской эпохи — ВИА «Добры Молодцы» и ВИА «Поющие сердца».

ВИА «Добры молодцы» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль.

Все помнят замечательный советский фильм «Чародеи». Роль музыкантов самодея­тельного ансамбля «Поморин» сыграли как раз участники ВИА «Добры Молодцы». Они же исполнили часть песен.

В разное время в состав ансамбля входили Алексей Глызин, Юрий Антонов, Александр Лерман. В исполнении ВИА «Добры Молодцы» звучат хиты «Люди встречаются», «Ты мне не снишься», «Там, где клен шумит».

Легендарный ВИА «Поющие Сердца» был организован при «Москонцерте» в 1971 году молодым пианистом Виктором Векштейном, творческий путь которого ранее прошел в аккомпанирующих ансамблях артистов советской эстрады Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Вадима Мулермана.

В составе ансамбля в разное время работали: Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, Игорь Иванов и Николай Носков. Среди хитов ансамбля — «Эти глаза напротив», «Листья закружат», «Кто тебе сказал» и многие другие.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 16.00.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.