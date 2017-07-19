афиша
афиша
Регистрация
Среднерусская возвышенность: Легенды ВИА

Среднерусская возвышенность: Легенды ВИА

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель (с 8 июля по 9 сентября) звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представляют здесь свои концертные программы.

23 июля в рамках фестиваля состоится концерт двух популярных коллективов советской эпохи — ВИА «Добры Молодцы» и ВИА «Поющие сердца».

ВИА «Добры молодцы» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль.

Все помнят замечательный советский фильм «Чародеи». Роль музыкантов самодея­тельного ансамбля «Поморин» сыграли как раз участники ВИА «Добры Молодцы». Они же исполнили часть песен.

В разное время в состав ансамбля входили Алексей Глызин, Юрий Антонов, Александр Лерман. В исполнении ВИА «Добры Молодцы» звучат хиты «Люди встречаются», «Ты мне не снишься», «Там, где клен шумит».

Легендарный ВИА «Поющие Сердца» был организован при «Москонцерте» в 1971 году молодым пианистом Виктором Векштейном, творческий путь которого ранее прошел в аккомпанирующих ансамблях артистов советской эстрады Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Вадима Мулермана.

В составе ансамбля в разное время работали: Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, Игорь Иванов и Николай Носков. Среди хитов ансамбля — «Эти глаза напротив», «Листья закружат», «Кто тебе сказал» и многие другие.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 16.00.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
23 июля 2017, воскресенье
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.