Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» День воинской славы России. Празднование 637 годовщины Куликовской битвы.



Участие в фестивале в этом году примут более 400 представителей военно-исторических клубов и мастеров. Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Иваново, Саратов, Череповец, Ижевск, Белгород, Железногорск, Орел, Тверь, Пенза, Липецкая и Тульская области, Рязань, Владимир, Казань, Тамбов, Бобров, Ростов-на-Дону, Краснознаменск, Великий Новгород, Выборг, Псков, Борисоглебск, Рыбинск, Брянск, Харьков. Вот далеко не полная география фестиваля.



За несколько дней до главных торжеств по случаю Куликовской битвы участники разместят свои шатры на большом лугу на берегу Дона у деревни Татинки. Фестивальная площадка находится рядом с легендарными бродами, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения.



На фестиваль «Поле Куликово» съезжаются любители истории разных направлений. Одни возрождают традиции Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской битвы, быт, костюм, ремесла, кухню двух культур. Другие – находят себя на ристалище, где осваивают средневековую технику ведения боя, владения оружием, участвуют в маневрах.



Программа фестиваля насыщенна различными конкурсами, турнирами и состязаниями, работает средневековая ярмарка и ремесленные площадки, устраиваются лекции по истории и археологии.



14 и 15 сентября в установленные часы лагерь могут посетить и туристы. Программа.



16 сентября фестивальные мероприятия состоятся на Красном холме. Участники военно-исторического фестиваля оживят летописные страницы истории Мамаева побоища. Спустя шесть веков на Куликовом поле вновь сойдутся воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, сразится в поединке Пересвет с Челубеем, вооруженная конница и пешая рать.



В программе 16 сентября: турниры по историческому фехтованию, парад-дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конных ратоборцев.



Также будут работать интерактивные площадки:

Средневековое торжище: выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции. Доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Также на площадке: мастерские и историческая кухня, мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах.

Ремесленный посад: бусоделие, гончарство, кузнечное и кожевенное ремесла, ткачество, ювелирное и оружейное ремесла, косторезное ремесло.

Военно-исторические биваки: эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война и современная Российская армия

Богатырская застава: игровая площадка для взрослых и детей с метанием копий-сулиц, упражнениями с мечом и копьем, стрельбой из лука, сражениями на спортивных мечах, фото в доспехах.

В концертной программе исторической музыки выступят фолк-группы «Сколот» и «Teufelstans».



Организаторами исторического праздника, посвященного 637 годовщине Куликовской битвы, выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, Правительство Тульской области и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».



Подробная программа праздника – на сайте музея.