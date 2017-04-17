Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» объявляет регистрацию на участие в IV Межрегиональном конкурсе по полевым фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы-2017».

Тесно сплетаются две праздничные даты — День Победы, близкий каждому россиянину, и Всемирный день наблюдения перелетных птиц, который отмечают ученые-орнитологи и все, интересующиеся природой и экологией. Случайность? Вовсе нет! Образ птицы — центральный в литературно-художественном и символическом отражении страшной войны и Великой Победы. Весна, рождение новой жизни, бескрайнее мирное небо, людские надежды на счастливую и благополучную жизнь для себя и своих детей, Великий Подвиг, боль потерь и радость избавления от чужестранного ига, возвращение птиц на родину и воинов-победителей в отчий дом… Мы отмечаем два важных праздника и посвящаем наши соревнования 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России!

Соревнования по полевым фотонаблюдениям за птицами — или Бёрдвотчинг — только набирает силы в нашей стране. Музей-заповедник «Куликово поле» является одним из зачинателей этого увлекательного движения натуралистов. Бёрдвотчинг — организованный семейный отдых, досуг подростков, молодежи и любителей природы, а также уникальная возможность попробовать себя в роли фотографа-анималиста и пообщаться с профессиональными орнитологами, фотографами и краеведами.

Полевые фотонаблюдения за птицами развивают в человеке наблюдательность, быстроту реакции, осторожность, выдержку, учат людей видеть, понимать и дают необходимые знания о природе и природных объектах, которые очень важны в жизни и в профессии. По этой причине бёрдвотчинг очень популярен у людей военных профессий.

Приглашаем к участию в этом мероприятии всех любителей природы и Куликова поля. Ждем заявок от уже сформированных команд и индивидуальных участников, которые организуют свою команду на месте.

В конкурсе — две командные номинации: «Новички» и «Мастера», и две индивидуальные «Профессионал» и «Лучшая фотография птицы».

В Год экологии нашими партнёрами стали представители Nikon в России. В рамках сотрудничества педагоги Nikon School на Куликовом поле проведут для детских команд теоретические и практические занятия по фотографии птиц в Фотомастерской «Nikon School & Золотой Кулик-2017».

Участие в мероприятии — бесплатно. Проживание и питание — за счет участников.

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