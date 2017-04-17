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ЛитераТула

ЛитераТула

В этом году фестиваль состоится при любой погоде, потому что проходить он будет в роскошном помещении выставочного комплекса на территории Кремля. Вас вновь ждут встречи с писателями, художниками, мастер-классы, викторины, круглые столы и дискуссии. И конечно же, много-много-много книг по издательским ценам на книжной ярмарке!

Участие в фестивале уже подтвердили лучшие детские писатели, педагоги, журналисты: Марина Аромштам, Тамара Михеева, Юлия Кузнецова, Хельга Патаки, Алексей Олейников, Наталья Медведь, Екатерина Асонова, Илья Бернштейн, Дарья Доцук, Нина Дашевская, Евгений Рудашевский, Александра Литвина, Мария Пономоренко, Алёна Бондарева, Валерия Мартьянова, Марина Соломонова.

Секцию комиксов представят Дмитрий Яковлев, Екатерина Чинаски, Виталий Терлецкий, Степан Шмытинский, Артём Лахин, Максим Чумин, Рома Либеров, Михаил Хачатуров, Елена Ужинова.

За иллюстрации и красивые картинки отвечают Анна Чефранова и Международный фестиваль книжной иллюстрации Морс, Дарья Герасимова и Татьяна Гамзина Бахтий, Зина и Филипп Суровы.

За театральные постановки, читки и перформансы вновь отвечает арт-площадка «Барабан».

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Тульской области, детский книжный магазин Корней Иванович, магазин комиксов BWComics, Тульская Областная Универсальная Научная Библиотека, Тульская Областная Детская Библиотека.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
12 мая 2017, пятница
10:00
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13 мая 2017, суббота
10:00
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14 мая 2017, воскресенье
10:00
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