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Липунюшка

Липунюшка

Центр народного творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» при организационной поддержке Министерства культуры Тульской области проводит областной фестиваль «Липунюшка».

К участию приглашаются любительские театры кукол (в том числе народные), семейные театры, театральные студии, творческие объединения, независимо от ведомственной принадлежности, индивидуальные исполнители. Возраст участников от семи до 18 лет.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 апреля 2017 года по электронному адресу: ock@tularegion.ru.

Где и когда?
Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма
12 апреля 2017, среда
10:00
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13 апреля 2017, четверг
10:00
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14 апреля 2017, пятница
10:00
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