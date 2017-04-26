«Insomnia» («Бессонница») — первый в России фестиваль анимационных фильмов, проходящий на открытом воздухе. Гости фестиваля добровольно отказываются от права на сон, а организаторы, в свою очередь, обещают предоставить не просто равноценную замену неувиденным снам, но и превзойти их!

Вы сможете смотреть красивые, раритетные, необычные и может быть даже немного странные мультфильмы в течение трёх дней и ночей!

о фестивале

Добраться до локации можно фестивальными автобусами, общественным транспортом и на своей машине.

Вход на фестиваль, просмотр мультфильмов, установка своей палатки в фестивальном кемпинге — бесплатно. Деньги взимаются только за товары и услуги — охраняемая парковка, подзарядка телефонов, еда, напитки и прочее.

На фестивале будет работать прокат туристического снаряжения. Вы сможете недорого арендовать палатку, спальник и спальный коврик.

Можно разжигать костры. Дрова можно найти в окрестных лесах. Обязательное требование сотрудников лесного хозяйства — все кострища должны быть окопаны. Пожалуйста, также примите дополнительные меры предосторожности — расчистите территорию вокруг, тушите костер перед тем, как уйти из лагеря и перед сном.

Для гостей, приезжающих на личном автотранспорте, на территории фестиваля будет организована платная охраняемая освещенная автостоянка. От стоянки до фестивальной поляны около 1 км пешком. Цены на автостоянку: 1 день (без ночевки) — 500 руб. 1 ночь — 1000 руб. 2 ночи — 1500 руб. 3 ночи — 2000 руб. Оплата парковки на месте по факту заезд

Специально для гостей с детьми на фестивале будет работать детская площадка. В программе: создание мультфильмов, ленд-арт, мультики перед сном, музыкальные джемы, арт-терапия, настольные игры и многое другое.

Будут работать несколько пунктов питания. В главном фестивальном кафе вы в любое время суток сможете вкусно и недорого поесть. Будет также работать Кинобар, в котором днем вам подадут вкуснейшие молочные коктейли и освежающие лимонады, а ночью — согревающие напитки. В кофейнях и чайных вы сможете попробовать разнообразные сорта чая и кофе со всего мира. Вегетарианцы также не останутся голодными.

Будут работать несколько пунктов питания. В главном фестивальном кафе вы в любое время суток сможете вкусно и недорого поесть. Будет также работать Кинобар, в котором днем вам подадут вкуснейшие молочные коктейли и освежающие лимонады, а ночью — согревающие напитки. В наших кофейнях и чайных вы сможете попробовать разнообразные сорта чая и кофе со всего мира. Вегетарианцы также не останутся голодными.

Днем в фестивальном «Кинобаре» планируются живые выступления джазовых музыкантов.

Рядом с фестивальной поляной протекает река, однако купаться в ней запрещено — во избежание несчастных случаев. Будет работать баня, а может быть даже две.

Будет душ! Несколько душевых кабинок с нагретой солнцем водой — совершенно бесплатно.

Если вы решите помыться в речке, пожалуйста, воспользуйтесь дегтярным мылом — это натуральное средство, полезное для кожи, которое не вредит окружающей среде.

Да, на территории фестиваля будет работать ярмарка, на которой вы сможете купить не только сувениры.

Вы пробудете в лесу вдали от цивилизации три ночи, поэтому вам необходимо иметь с собой:

палатку, спальный мешок и туристический коврик;

если вы не планируете питаться в фестивальных кафе — еду и то, в чем ее готовить;

вещи на разную погоду — может быть сухо и жарко или холодно и дождливо;

предметы личной гигиены и медикаменты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

фонарик, телефон, медицинский полис и прочие полезные мелочи.

Однако помните, что чем больше вы наберете барахла, тем больше оно будет омрачать вам пребывание на фестивале тем или иным способом — начиная от необходимости дотащить его пешком до своей стоянки и кончая беспокойством о его сохранности. Возможности довезти все свое кемпинговое снаряжение до стоянки на автомобиле не будет.

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