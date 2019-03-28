Фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»

10 апреля в атриуме Тульского кремля пройдет городской фестиваль профессиональной ориентации выпускников тульских центров образования «Выход на орбиту. Кем быть?». Участниками фестиваля станут более 500 школьников.

Фестиваль проводится с целью оказать содействие в выборе профессии и учебного заведения выпускниками тульских центров образования с учетом их интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей региона.

Для посетителей будут работать несколько информационных площадок:

Площадка средне специальных и высших учебных заведений г. Тулы с презентацией своей деятельности

Мастер-классы , представленные учебными заведениями, позволяющие познакомиться с будущей профессией.

, представленные учебными заведениями, позволяющие познакомиться с будущей профессией. Медиа-площадка на которой можно будет увидеть видео-ролики об учебных заведениях.

Также посетителей ждут творческие музыкальные и танцевальные номера, подготовленные учебными заведениями, которые наглядно представят все особенности будущей профессии.

Подробности по тел.: 35−83−16.

Вход свободный.