Фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»
10 апреля в атриуме Тульского кремля пройдет городской фестиваль профессиональной ориентации выпускников тульских центров образования «Выход на орбиту. Кем быть?». Участниками фестиваля станут более 500 школьников.
Фестиваль проводится с целью оказать содействие в выборе профессии и учебного заведения выпускниками тульских центров образования с учетом их интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей региона.
Для посетителей будут работать несколько информационных площадок:
- Площадка средне специальных и высших учебных заведений г. Тулы с презентацией своей деятельности
- Мастер-классы, представленные учебными заведениями, позволяющие познакомиться с будущей профессией.
- Медиа-площадка на которой можно будет увидеть видео-ролики об учебных заведениях.
Также посетителей ждут творческие музыкальные и танцевальные номера, подготовленные учебными заведениями, которые наглядно представят все особенности будущей профессии.
Подробности по тел.: 35−83−16.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
10 апреля 2019, среда
11:00