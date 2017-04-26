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Фестиваль экотехнологий

Фестиваль экотехнологий

Ведущая тема фестиваля — «Местная экономика. Экономика процветания природосообразной жизни».

Наш фестиваль предназначен, прежде всего, для тех, кто интересуется честной по отношению к Природе и Земле — Матушке жизнью в сельской местности и в городе. А именно — для представителей экопоселений, родовых поместий, деревень, дачников, городских людей, мечтающих переселиться за город или мечтающих сделать городскую жизнь приемлемой для полноценной жизни.

Фестиваль — это:

  • Возможность потрогать руками, услышать из первых уст, потренироваться в применении реальных экотехнологий;
  • Возможность приехать учиться и отдыхать семьями — родители на мастер-классы, дети на развивающую детскую площадку. А вечером все вместе — на музыкальные выступления и Танцы Всеобщего Мира, песни и душевные разговоры у костра;
  • Погружение в живую, здравую, бурлящую среду экопоселенцев и ценителей всего натурального, настоящего и нефанатичного;
  • Новый практический опыт, приятные знакомства и радость от происходящего.

Всё это подарит вдохновение для позитивных изменений жизни вокруг каждого из нас! Вдохновение на конкретные, благостные и гармоничные действия за пределами фестивальной площадки.

Оргвзнос — 2400 Р (при покупке до 5 июля) на все время проведения фестиваля, детям до 18 лет вход свободный. В стоимость входит трёхразовое вегетарианское питание, проживание в палатке, душ, туалет, питьевая вода). Подробнее о фестивале.

Где и когда?
Богатырское, родовое поселение
Иваново, 3 км. до деревни Апаницыно
11 августа 2017, пятница
10:00
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12 августа 2017, суббота
10:00
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13 августа 2017, воскресенье
10:00
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