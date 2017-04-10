Федотовская весна
28 мая 2017 года в деревне
На этот раз он посвящен 155-летию дебюта Гликерии Федотовой на сцене.
В 2013 году в Федоровке состоялся театрализованный праздник, который впоследствии вырос в Межрегиональный фестиваль. Он стал завершающим этапом музейного проекта «Маленькая Швейцария» Гликерии Федотовой.
Начиная с 2014 года, фестиваль проводится по инициативе Ясногорского районного художественно-краеведческого музея, АМО Ясногорский район, Ассоциации музейных работников, МОУ «Федоровская основная школа им. Л.В. Виноградова» и АМО Иваньковское.
Фестиваль «Федотовская весна» представляет собой культурно-просветительское событийное мероприятие, направленное на популяризацию истории жизни и творчества
В программе фестиваля мастер-классы и выставка — ярмарка от студии творчества «Детали стиля» (город Тула), выступления театральных коллективов.
Литературный киоск «Мы здесь живем, и край нам дорог» (Ясногорская центральная библиотека им. В.В.Вересаева).
Торжественное открытие фестиваля — 11.00.
11.00 Ясногорская детская школа искусств им.
11.20 Театральный коллектив Федоровской основной школы им.
12.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания).
12.25 Муниципальный домашний театр «У Гаши» (город Богородицк). Проспер Мериме «Женщина-дьявол, или искушение Святого Антония».
13.45 Театр-студия «Лица» (КДЦ «Молодость», город Пущино). Фрагмент из спектакля «Характеры» по рассказам
14.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания). Сергей Гансовский «Северо-западнее Берлина».
14.15 Народный театр «Синяя птица» Тульского областного колледжа культуры и искусства. Отрывок из моноспектакля «Записки о неизвестной душе известной актрисы» по одноименной пьесе Веры Антоновой в исполнении Елены Хлопниковой.
14.35 — 15.00 Награждение театральных коллективов, участников и организаторов фестиваля, официальное закрытие фестиваля.