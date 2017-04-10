28 мая 2017 года в деревне Фёдоровка М. О. Иваньковское Ясногорского района, в усадьбе одной из ведущих актрис Малого театра 2 половины XIX века Гликерии Николаевны Федотовой, состоится IV Межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Федотовская весна».

На этот раз он посвящен 155-летию дебюта Гликерии Федотовой на сцене.

В 2013 году в Федоровке состоялся театрализованный праздник, который впоследствии вырос в Межрегиональный фестиваль. Он стал завершающим этапом музейного проекта «Маленькая Швейцария» Гликерии Федотовой.

Начиная с 2014 года, фестиваль проводится по инициативе Ясногорского районного художественно-краеведческого музея, АМО Ясногорский район, Ассоциации музейных работников, МОУ «Федоровская основная школа им. Л.В. Виноградова» и АМО Иваньковское.

Фестиваль «Федотовская весна» представляет собой культурно-просветительское событийное мероприятие, направленное на популяризацию истории жизни и творчества Г. Н. Федотовой , привлечение внимания к усадьбе Г. Н. Федотовой как к объекту культурного наследия, продвижение усадьбы как центра культурной, в том числе, театральной жизни, а также объекта туристской привлекательности, развитие любительского театрального искусства в Ясногорском районе.

В программе фестиваля мастер-классы и выставка — ярмарка от студии творчества «Детали стиля» (город Тула), выступления театральных коллективов.

Литературный киоск «Мы здесь живем, и край нам дорог» (Ясногорская центральная библиотека им. В.В.Вересаева).

Торжественное открытие фестиваля — 11.00.

11.00 Ясногорская детская школа искусств им. М. П. Мусоргского . В. Г. Белинский «Любите ли вы театр…»

11.20 Театральный коллектив Федоровской основной школы им. Л. В. Виноградова «Маргаритка». А. П. Чехов «Предложение».

12.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания). А. Н. Островский «Волки и овцы».

12.25 Муниципальный домашний театр «У Гаши» (город Богородицк). Проспер Мериме «Женщина-дьявол, или искушение Святого Антония».

13.45 Театр-студия «Лица» (КДЦ «Молодость», город Пущино). Фрагмент из спектакля «Характеры» по рассказам В. М. Шукшина .

14.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания). Сергей Гансовский «Северо-западнее Берлина».

14.15 Народный театр «Синяя птица» Тульского областного колледжа культуры и искусства. Отрывок из моноспектакля «Записки о неизвестной душе известной актрисы» по одноименной пьесе Веры Антоновой в исполнении Елены Хлопниковой.

14.35 — 15.00 Награждение театральных коллективов, участников и организаторов фестиваля, официальное закрытие фестиваля.