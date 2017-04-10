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Федотовская весна

Федотовская весна

28 мая 2017 года в деревне Фёдоровка М. О. Иваньковское Ясногорского района, в усадьбе одной из ведущих актрис Малого театра 2 половины XIX века Гликерии Николаевны Федотовой, состоится IV Межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Федотовская весна».

На этот раз он посвящен 155-летию дебюта Гликерии Федотовой на сцене.

В 2013 году в Федоровке состоялся театрализованный праздник, который впоследствии вырос в Межрегиональный фестиваль. Он стал завершающим этапом музейного проекта «Маленькая Швейцария» Гликерии Федотовой.

Начиная с 2014 года, фестиваль проводится по инициативе Ясногорского районного художественно-краеведческого музея, АМО Ясногорский район, Ассоциации музейных работников, МОУ «Федоровская основная школа им. Л.В. Виноградова» и АМО Иваньковское.

Фестиваль «Федотовская весна» представляет собой культурно-просветительское событийное мероприятие, направленное на популяризацию истории жизни и творчества Г. Н. Федотовой, привлечение внимания к усадьбе Г. Н. Федотовой как к объекту культурного наследия, продвижение усадьбы как центра культурной, в том числе, театральной жизни, а также объекта туристской привлекательности, развитие любительского театрального искусства в Ясногорском районе.

В программе фестиваля мастер-классы и выставка — ярмарка от студии творчества «Детали стиля» (город Тула), выступления театральных коллективов.

Литературный киоск «Мы здесь живем, и край нам дорог» (Ясногорская центральная библиотека им. В.В.Вересаева).

Торжественное открытие фестиваля — 11.00.

11.00 Ясногорская детская школа искусств им. М. П. Мусоргского. В. Г. Белинский «Любите ли вы театр…» 

11.20 Театральный коллектив Федоровской основной школы им. Л. В. Виноградова «Маргаритка». А. П. Чехов «Предложение». 

12.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания). А. Н. Островский «Волки и овцы».

12.25 Муниципальный домашний театр «У Гаши» (город Богородицк). Проспер Мериме «Женщина-дьявол, или искушение Святого Антония».

13.45 Театр-студия «Лица» (КДЦ «Молодость», город Пущино). Фрагмент из спектакля «Характеры» по рассказам В. М. Шукшина.

14.00 Народный театр-студия «С Муравских высот» (Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания). Сергей Гансовский «Северо-западнее Берлина».

14.15 Народный театр «Синяя птица» Тульского областного колледжа культуры и искусства. Отрывок из моноспектакля «Записки о неизвестной душе известной актрисы» по одноименной пьесе Веры Антоновой в исполнении Елены Хлопниковой.

14.35 — 15.00 Награждение театральных коллективов, участников и организаторов фестиваля, официальное закрытие фестиваля.

 

Где и когда?
Усадьба актрисы Федотовой
28 мая 2017, воскресенье
10:00
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