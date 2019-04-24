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Будем жить

Будем жить

В преддверии Дня Победы в Тульской области пройдет фестиваль театров
городов-героев «Будем жить», посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

На всей территории Тульской области состоятся показы спектаклей на
военную тематику. Свои постановки представят театры из разных уголков нашей страны.

  • «Саша Чекалин» (Сильные духом) — спектакль, посвященноый истории жизни и подвигу героя-комсомольца, уроженца Тульской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны, — Саши Чекалина.

Тула: 24 (премьера), 25, 29 апреля, ТЮЗ

Чекалин: 8 мая

  • «Жил был у бабушки…» — детский спектакль Орловского театра кукол

Тула: 27 апреля, Тульский государственный театр кукол

  • Постановка «Фронтовичка» и спектакль-концерт «Война и любовь».

Новомосковск: 5 по 7 мая, Новомосковский филиал Тульского
академического театра драмы

  • «Письма памяти» — спектакль Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Тула: 7 мая, ТЮЗ


Мероприятия пройдут в рамках решения задачи нацпроекта
«Культура» по развитию системы поддержки творческих проектов в
театральной и музыкальной сферах. Итогом проводимой работы должно
стать увеличение числа посещений организаций культуры в 2019 году почти
на 2%, а к 2024 году — на 15%.

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
24 апреля 2019, среда
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