Будем жить
В преддверии Дня Победы в Тульской области пройдет фестиваль театров
городов-героев «Будем жить», посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
На всей территории Тульской области состоятся показы спектаклей на
военную тематику. Свои постановки представят театры из разных уголков нашей страны.
- «Саша Чекалин» (Сильные духом) — спектакль, посвященноый истории жизни и подвигу героя-комсомольца, уроженца Тульской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны, — Саши Чекалина.
Тула: 24 (премьера), 25, 29 апреля, ТЮЗ
Чекалин: 8 мая
- «Жил был у бабушки…» — детский спектакль Орловского театра кукол
Тула: 27 апреля, Тульский государственный театр кукол
- Постановка «Фронтовичка» и спектакль-концерт «Война и любовь».
Новомосковск: 5 по 7 мая, Новомосковский филиал Тульского
академического театра драмы
- «Письма памяти» — спектакль Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».
Тула: 7 мая, ТЮЗ
Мероприятия пройдут в рамках решения задачи нацпроекта
«Культура» по развитию системы поддержки творческих проектов в
театральной и музыкальной сферах. Итогом проводимой работы должно
стать увеличение числа посещений организаций культуры в 2019 году почти
на 2%, а к 2024 году — на 15%.