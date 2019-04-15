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Саша Чекалин

Саша Чекалин

В этом спектакле кукольный театр решился на эксперимент. Новая постановка «Саша Чекалин» в корне отличается от привычного репертуара сказочных детских спектаклей. Спектакль посвящен тульскому герою Великой Отечественной Войны — юному партизану разведчику Саше Чекалину. На основе архивных материалов в спектакле будет рассказана история детей войны, и обстоятельства, которые заставляли маленьких мальчишек и девчонок сороковых годов добровольно идти на смерть.

Стоимость: 250−400 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
24 апреля 2019, среда
11:00
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25 апреля 2019, четверг
11:00
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25 апреля 2019, четверг
14:00
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