В этом спектакле кукольный театр решился на эксперимент. Новая постановка «Саша Чекалин» в корне отличается от привычного репертуара сказочных детских спектаклей. Спектакль посвящен тульскому герою Великой Отечественной Войны — юному партизану разведчику Саше Чекалину. На основе архивных материалов в спектакле будет рассказана история детей войны, и обстоятельства, которые заставляли маленьких мальчишек и девчонок сороковых годов добровольно идти на смерть.

Стоимость: 250−400 р.