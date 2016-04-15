Три поросёнка
Режиссер-постановщик: Татьяна Орловская
Художник-постановщик: Фарзат Халилов
Музыкальное оформление: Максим Морозов
Современная версия английской народной сказки про дружбу и верность озорных бесстрашных трех поросят, поющих AIice и танцующих в стиле хип-хоп.
Действующие лица и исполнители:
- Ниф-Ниф — Ирина Товологина
- Нуф-Нуф — Марина Лагутина
- Наф-Наф — Нинель Платонова
- Волк — Алексей Яблонский
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: +7(48762)6-04-64
21 января 2017, суббота
12:00