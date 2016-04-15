Три поросёнка

Режиссер-постановщик: Татьяна Орловская

Художник-постановщик: Фарзат Халилов

Музыкальное оформление: Максим Морозов

Современная версия английской народной сказки про дружбу и верность озорных бесстрашных трех поросят, поющих AIice и танцующих в стиле хип-хоп.

Действующие лица и исполнители: