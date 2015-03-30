Суперзаяц и браконьеры

Режиссёр-постановщик Татьяна Орловская

Художник-постановщик Наталья Агарёва

Музыкальное оформление Максим Морозов

Балетмейстер Марина Макарова

Современная, заводная музыкальная сказка про двух смешных браконьеров, оказавшихся в лесу, в котором главный герой Суперзаяц преподаёт им хороший урок. Незадачливые бедолаги оказываются в различных комических ситуациях, благодаря хитрому, но доброму уму главного героя. Сказка для самых маленьких зрителей, поминутно развлекая, учит самому главному в жизни – справедливости, честности и любви к ближнему и природе.

В спектакле заняты: Нинель Платонова (Суперзаяц), Вадим Нефёдов (Толстый), Максим Игнатов (Длинный), Екатерина Комендантова, Виталина Зинченко.