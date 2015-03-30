Суперзаяц и браконьеры
Режиссёр-постановщик Татьяна Орловская
Художник-постановщик Наталья Агарёва
Музыкальное оформление Максим Морозов
Балетмейстер Марина Макарова
Современная, заводная музыкальная сказка про двух смешных браконьеров, оказавшихся в лесу, в котором главный герой Суперзаяц преподаёт им хороший урок. Незадачливые бедолаги оказываются в различных комических ситуациях, благодаря хитрому, но доброму уму главного героя. Сказка для самых маленьких зрителей, поминутно развлекая, учит самому главному в жизни – справедливости, честности и любви к ближнему и природе.
В спектакле заняты: Нинель Платонова (Суперзаяц), Вадим Нефёдов (Толстый), Максим Игнатов (Длинный), Екатерина Комендантова, Виталина Зинченко.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: +7(48762)6-04-64
29 января 2017, воскресенье
12:00