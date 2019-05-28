Сказки Куликова поля

Для семейных групп с маленькими детьми музей подготовил необычное путешествие по сказкам, в которых можно встретить обитателей Куликова поля — птиц, зверей, рыб.

Стоимость: ребенок до 7 лет (только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом) — бесплатно, лица до 16 лет — 100 рублей, другие категории — 150 рублей. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .