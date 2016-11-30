афиша
афиша
Регистрация
Шведский Новый год

Шведский Новый год

Знаете ли вы, что в Швеции Новый год празднуют целый месяц? Начинаются гулянья с середины декабря — праздника королевы Света Лючии и заканчиваются серединой января — торжеством Кнута.

Мы предлагаем вам вместе с нами от души повеселиться в эти праздничные дни! Пройти по лабиринту препятствий, заразительно похохотать, научиться танцевать шведский танец, подудеть в дудки, отведать конфетку с сюрпризом и побывать на Рождестве у самого Петсона!

Гном Юль и королева Лючия расскажут сказку, прихватив с собой чудо-короб, «испекут» имбирное печенье и напоят вкусным и ароматным чаем.

Шведский Новый год — это праздник света и огней, поэтому мы обязательно добавим «огоньку» нашему торжеству, соорудив вместе с вами настоящие подсвечники из обычных банок, ткани и «лесных даров», которые вы сможете забрать с собой и украсить ими свой праздник!

Программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет.

Где и когда?
Likerka Loft, торгово-развлекательный комплекс
Likerka Loft, торгово-развлекательный комплекс
Тула, проспект Ленина, 85Б
5 января 2017, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2017, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2017, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика