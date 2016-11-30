Знаете ли вы, что в Швеции Новый год празднуют целый месяц? Начинаются гулянья с середины декабря — праздника королевы Света Лючии и заканчиваются серединой января — торжеством Кнута.

Мы предлагаем вам вместе с нами от души повеселиться в эти праздничные дни! Пройти по лабиринту препятствий, заразительно похохотать, научиться танцевать шведский танец, подудеть в дудки, отведать конфетку с сюрпризом и побывать на Рождестве у самого Петсона!

Гном Юль и королева Лючия расскажут сказку, прихватив с собой чудо-короб, «испекут» имбирное печенье и напоят вкусным и ароматным чаем.

Шведский Новый год — это праздник света и огней, поэтому мы обязательно добавим «огоньку» нашему торжеству, соорудив вместе с вами настоящие подсвечники из обычных банок, ткани и «лесных даров», которые вы сможете забрать с собой и украсить ими свой праздник!

Программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет.