В Тульском государственном театре кукол покажут премьерный спектакль летнего сезона «Руслан и Людмила».

Спектакль создан по одноименной поэме А. С. Пушкина . Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга: автор инсценировки, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель — Станислав Мозговой; художник-постановщик Заслуженный деятель искусств России — Нелли Полякова; балетмейстер-постановщик — Ирина Новик.



Написанная в 1817—1820 годах, поэма Пушкина поразила современников и сейчас восхищает читателей богатством и разнообразием содержания, удивительной живостью и яркостью картин, блеском и поэтичностью языка и тонким юмором. В своём спектакле мы постараемся сохранить дух пушкинской поэмы, не потерять её лирики и иронии и наглядно воплотить фантастику и сказочность. Главным действующим лицом спектакля станет Учёный Кот, рассказывающий сказку и принимающий в ней непосредственное участие. В спектакле будет много музыки и танцев, которые не оставят равнодушными наших зрителей.

Стоимость: по акции 150−200 р., без акции 250−400 р.