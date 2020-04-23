Онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора»
24 апреля в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора» по пьесе Т.Габбе. У вдовствующей королевы Януарии есть две дочери. Одна из них слишком добра, а другая не слишком умна. Для решения этой проблемы королева обратилась к волшебнику, который дал ей два оловянных обручальных кольца. Эти кольца должны сделать одну из принцесс и ее избранника счастливыми. Но все не так просто.
На пути к счастью герои встречаются с коварством и непроходимыми препонами. Однако любовь преодолевает все преграды!
Сказка-комедия в 2-х действиях.
Продолжительность спектакля 1 час 50 минут.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
24 апреля 2020, пятница
18:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽