24 апреля в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора» по пьесе Т.Габбе. У вдовствующей королевы Януарии есть две дочери. Одна из них слишком добра, а другая не слишком умна. Для решения этой проблемы королева обратилась к волшебнику, который дал ей два оловянных обручальных кольца. Эти кольца должны сделать одну из принцесс и ее избранника счастливыми. Но все не так просто.

На пути к счастью герои встречаются с коварством и непроходимыми препонами. Однако любовь преодолевает все преграды!



Сказка-комедия в 2-х действиях.

Продолжительность спектакля 1 час 50 минут.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .