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Чудовище и красавица

Чудовище и красавица

Музыкальный спектакль по мотивам знаменитой сказки в исполнении  Детской филармонии.

Музыкальный спектакль, созданный Любовью Салиховой по мотивам сказки французской писательницы 17 века Габриэль Сюзанн де Вильнев — это захватывающее мистическое театрализованное действо с классическим сюжетом о потрясающей любви, на которую будут всегда отзываться человеческие сердца.

Идея сказки остается неизменной: всё хорошее - доброта, верность, преданность - обязательно будут вознаграждены, а зло будет наказано. Красота мнимая и подлинная, сложность выбора и его приятие - вот только немногие темы, которые затрагиваются в этом спектакле. Героям сказки придется нелегко, ведь любой их поступок приближает или отдаляет их от возможности быть Человеком. Но, как в любой сказке, серьезные темы будут раскрыты через волшебство и краски, через чудеса и превращения.

И способствовать этому будут азартная игра актеров, декорации, мгновенно переносящие в разные места действия и времена года, специально написанная к спектаклю музыка, танцующие цветы, птицы и другие обитатели волшебного замка.

Эта новая версия известной сказки, возможно, станет любимой и самой интересной новогодней историей не только для детей, но и для их родителей.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
5 июня 2019, среда
11:00
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13 июня 2019, четверг
11:00
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