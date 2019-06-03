Чудовище и красавица

Музыкальный спектакль по мотивам знаменитой сказки в исполнении Детской филармонии.

Музыкальный спектакль, созданный Любовью Салиховой по мотивам сказки французской писательницы 17 века Габриэль Сюзанн де Вильнев — это захватывающее мистическое театрализованное действо с классическим сюжетом о потрясающей любви, на которую будут всегда отзываться человеческие сердца.

Идея сказки остается неизменной: всё хорошее - доброта, верность, преданность - обязательно будут вознаграждены, а зло будет наказано. Красота мнимая и подлинная, сложность выбора и его приятие - вот только немногие темы, которые затрагиваются в этом спектакле. Героям сказки придется нелегко, ведь любой их поступок приближает или отдаляет их от возможности быть Человеком. Но, как в любой сказке, серьезные темы будут раскрыты через волшебство и краски, через чудеса и превращения.

И способствовать этому будут азартная игра актеров, декорации, мгновенно переносящие в разные места действия и времена года, специально написанная к спектаклю музыка, танцующие цветы, птицы и другие обитатели волшебного замка.

Эта новая версия известной сказки, возможно, станет любимой и самой интересной новогодней историей не только для детей, но и для их родителей.

Стоимость: 100 р.