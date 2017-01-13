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Баламут

Баламут

В Тульском цирке Московский цирк «Баламут» — волшебное цирковое представление под руководством народного артиста России Гранта Ибрагимова.

В программе захватывающие выступления гимнастов, акробатов, жонглеров, канатоходцев и главных звезд — забавных дрессированных обезьянок, добрых лошадок, танцующих медведей, и, конечно, любимцев всех детей — клоунов!

Цирк — искусство древнее, в нем крепко держатся за традиции. но каждый раз артисты цирка удивляют и приводят в неописуемый восторг!

В Тулу с новой программой прибыли артисты «Росгосцирка». Среди них легендарные дрессировщики нар. арт. России Маргарита Бреда и нар. арт. России Грант Ибрагимов. Они приготовили для зрителей зрелищные аттракционы с человекообразными обезьянами и медведями.

  • Воздушные гимнасты в уникальном полете в полной темноте под куполом «Космическая фантазия» (худ. руководитель Народная артистка России Маргарита Бреда) поражают воображение опасными и смелыми трюками;
  • Мистически оживают «Бронзовые скульптуры» на арене цирка в зрелищном номере под руководством Александра Терентьева;
  • Шимпанзе в аттракционе Маргариты Бреда «Веселые старты», наравне с акробатами делают сальто-мортале, прыгают через скакалку, качаются на трапеции и выполняют сложнейшие трюки. А малыш Марио с легкостью делает трюки, которые никогда еще не исполнялись в мировой практике;
  • У дрессировщика медведей нар. арт. России Гранта Ибрагимова в аттракционе «Косолапые грации» пять медведей танцуют в балетных пачках, ловят кольца и ловко кувыркаются с мячами. Звезда номера — 32-х летний медведь гризли по кличке Гек, рост которого составляет 2 метра 40 сантиметров;
  • Танцы на проволоке в исполнении Сергея Шитова в номере «Испанские зарисовки»;
  • Надежда и Анатолий Трохимчук под разудалую «Барыню» виртуозно жонглируют на спинах бегущих лошадей;
  • В номере «Небо и я» воздушный гимнаст Роман Гудалов на широких ремнях на невероятной высоте выполняет головокружительные трюки;
  • Ольга Трохимчук демонстрирует чудеса ловкости в акробатическом номере с хула-хупами «Пять колец»;
  • Сарач Алексей с номером «Рекордсмены» демонстрирует легендарные трюки эквилибра на першах.

И многие другие в программе Тульского цирка. Все представление на манеже баламутят зрителей многочисленные веселые цирковые образы клоунов «БалАМутЫ».

 

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
28 января 2017, суббота
17:00
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29 января 2017, воскресенье
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