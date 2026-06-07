Новость о пожаре на проспекте Ленина в районе "Трёх штыков" в помещении оружейного производства стала самой читаемой по итогам недели. Пожар случился днем 3 июня. СК возбудил дело по факту гибели двух человек. Позже стало известно, что огонь забрал жизни трех человек.

Статья о тульском блогере, который взял на поруки совёнка оказалась на втором месте по популярности. Myslo побывал в гостях у Павла и узнал, как обосновался пернатый гость Валенок, и почему не нужно помогать большинству слётков птиц. Кстати, совенок на этой неделе перебрался в реабилитационный центр для птиц "Воронье гнездо": будет там осваивать все премудрости взрослой и независимой совы, а после окончания обучения сможет отправиться в естественную среду обитания.

А ждут ли туляка открытие аквапарка? Тем более, что похоже этот проект становится долгостроем... Недавно стало известно, что завершение строительства сдвигается: разрешение на возведение продлили на 2028 год. Новость о задержке сдачи объекта вызвала негатив у туляков.

Июнь для всех школьников - это долгожданные каникулы и свобода от учебы. Но только не для выпускных классов. В начале недели прошёл ЕГЭ по истории. Myslo побывал в лицее № 2 имени Б. А. Слободскова. Школьники рассказали об эмоциях перед экзаменом и планах на будущее.

И также в числе популярных - репортаж о том, как в Туле отметили День защиты детей. В регионе мероприятия проходили на десятках различных площадок. А главными площадками празднования в Туле стали Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Тульский кремль, Казанская набережная и улица Металлистов.