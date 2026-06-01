Одной из главных площадок стал Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Сделать так, чтобы каждый ребенок 1 июня почувствовал праздничную атмосферу. И не важно, гуляет он с родителями в парке, находится на лечении или проходит реабилитацию. В День защиты детей в Туле и области мероприятия проходили на десятках различных площадок. Главными площадками празднования в Туле стали Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Тульский кремль, Казанская набережная и улица Металлистов.

Учреждения здравоохранения праздник тоже не обошел стороной. Утром в Клинический центр детской психоневрологии имени Б. Д. Зубицкого особенно шумно. В этот день в учреждении прошел День открытых дверей и праздник для детей и родителей с участием детских творческих коллективов. Проведение такой программы ко Дню защиты детей здесь — ежегодная традиция.

Главными звездами праздника были, конечно же, сами воспитанники. Они подготовили танцевальные номера, а также театрализованные постановки и песни.

Центр имени Б. Д. Зубицкого — единственное в Тульской области специализированное учреждение такого профиля. Здесь помогают детям до 18 лет с заболеваниями нервной системы, нарушениями речи, слуха и другими психоневрологическими заболеваниями. Для граждан России лечение проводится бесплатно по полису ОМС.

На обследование и лечение приезжают не только семьи из Тульской области, но и из других регионов России. Ежегодно в центре проводится порядка 80–85 тысяч консультаций и диагностических исследований. Более четырех тысяч детей, значительная часть которых — дети-инвалиды, получают лечение в условиях дневного или круглосуточного стационара.

Центр оснащен современным оборудованием, которое используется для восстановления двигательных функций, развития речи, координации, внимания и других навыков у детей. Среди применяемых технологий — роботизированные комплексы, беговые дорожки с биологической обратной связью, системы виртуальной реальности, оборудование для восстановления мелкой моторики. В 2025 году для центра было закуплено новое реабилитационное оборудование на сумму более 32 млн рублей.

С каждым ребенком работает команда специалистов: врачи, психологи, логопеды, реабилитологи, педагоги. Созданы кабинеты медицинской психологии и лечебной педагогики, сенсорной интеграции, арт-терапии, виртуальной реальности, лечебной физкультуры и высокотехнологичной двигательной реабилитации. Также применяются бальнеологические (терапия минеральными водами, лечебными газами и грязями) методики, работают кабинеты нейрореабилитации, музыкальной терапии, магнитотерапии и электролечения.

Особенность работы центра — мультидисциплинарный подход. Для каждого пациента формируется индивидуальный маршрут реабилитации. Поддержку получает не только ребенок, но и семья.

В 2025 году команда специалистов центра стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая реабилитационная команда». Для повышения доступности реабилитационной помощи специалисты центра регулярно выезжают в районы Тульской области. В 2025 году они осмотрели более 5,5 тысячи детей.

В День защиты детей первый заместитель губернатора Наталья Архипова посетила уникальный центр детской реабилитации.

«В День защиты детей мы не можем не говорить о здоровье нашего подрастающего поколения. Поэтому совсем неудивительно, что сегодня мы находимся здесь, в стенах уникального лечебного учреждения, которое оказывает медицинскую помощь и реабилитацию маленьким пациентам. Это учреждение наполнено душевной теплотой, которую дарят каждому малышу медицинские работники. Здесь работает коллектив профессионалов. Семья, материнство, отцовство — это безусловные приоритеты в работе правительства Тульской области. Мы продолжим оснащать наши медицинские учреждения, укреплять материально-техническую базу, чтобы и маленькие, и большие пациенты могли получить весь спектр медицинской помощи на высоком уровне», — отметила Наталья Архипова.

Центральный парк Тулы — любимое место отдыха и детей, и родителей. Именно поэтому с самого утра он встречал юных гостей праздничным оформлением. Главных гостей ждали конкурсы, различные мастер-классы, аниматоры с шоу мыльных пузырей и разные другие сюрпризы в рамках областного фестиваля «Тульская область — территория семьи». Организатором выступило правительство региона и администрация Центрального парка.

У сцены прошла акция по раздаче замков на окна. Министерство строительства Тульской области второй год подряд инициирует акцию по предотвращению несчастных случаев с детьми в жилых домах. В Международный день защиты детей представители застройщика и волонтеры министерства строительства раздали семьям Тулы комплекты безопасности для окон и информационные буклеты, подготовленные Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области, содержащие рекомендации по обеспечению безопасности в быту.

«Мы переходим от простых призывов „быть внимательнее“ к конкретным действиям. Мы хотим дать семьям доступный и надежный инструмент, который физически заблокирует возможность случайного открытия окна ребенком», — прокомментировал инициативу заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный.

Ярким событием фестивальной программы стал парад колясок. Участники шествия прошли от памятника В. В. Вересаеву до Центрального фонтана парка.

В параде приняли участие семьи, в том числе и многодетные, со всех районов Тульской области. Многие решили подойти креативно к выбору нарядов и оформлению детских велосипедов, самокатов и колясок.

Участников приветствовала министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

«Смотреть на парад колясок и шествие больших семей — настоящее счастье. За каждым малышом в коляске — целая вселенная любви, а за каждой многодетной семьёй — пример силы, терпения и настоящего единства. Сегодня мы говорим спасибо родителям, которые дарят детям заботу, и обещаем, что государство всегда будет рядом, чтобы поддержать семью в любой ситуации», - отметила Татьяна Абросимова.

Все участники парада получили подарки от спонсоров и партнеров фестиваля.

После официальной части участники рассказали «Слободе» о семейных традициях и личных рецептах счастливого детства.

Светлана Ведникова, Тула:

«Мы уже не первый год участвуем в параде, любим это мероприятие. А вообще мы стараемся как можно больше времени проводить семьей, гулять всем вместе — это очень объединяет. Со старшими детьми любим вместе готовить. Я сама кондитер и старшие детки не против поучаствовать в изготовлении каких-нибудь угощений».

Наталья Кузнецова, Алексин:

"Я считаю, что счастливое детство — бесшабашное, задорное, когда у детей есть возможность познавать мир. Мы в нашей семье детям стараемся расширять кругозор, знакомим с традициями и историей родного нашего края и семьи. Я сама из многодетной семьи. Вырастила трое детей. Сегодня здесь моя средняя дочь Анна Шведюк с двумя своими детками Мироном и Оливией, а третий — дома остался. У нас вообще большая семья, но мы обязательно на все дни рождения и на Новый год собираемся все вместе. А еще мы все вместе сейчас строим дом!»

Алексей Зайцев, Куркинский район:

«Счастливое детство — это когда у детей есть не только мама и папа, но и братья с сестрами. Дети счастливы, когда они знают, что рядом есть близкий человек, который поддержит в трудную минуту или вместе с тобой порадуется достижениям. Сейчас в нашей семье пятеро детей и вскоре ждем рождения шестого малыша».