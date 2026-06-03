Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар в здании, принадлежащем компании «А+А» — производителю оружия и боеприпасов, начался сегодня днем.

При пожаре погибли два человека. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 250 кв. м.

«Следователи следственного управления СК России по Тульской области приступили к выполнению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», — сообщили в пресс-службе областного СК.