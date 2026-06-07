Ранним утром 7 июня в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на четвёртом этаже дома на ул. Зелёной в Новомосковске.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади восемь квадратных метров. От МЧС России привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
К сожалению, погибли два человека. Их личности и причина произошедшего устанавливаются. Региональное ГУ МЧС России напоминает:
- увидел пожар - сразу звони по номеру 101 или 112,
- установи в жилье пожарный извещатель - он предупредит о задымлении громким сигналом, который разбудит даже крепко спящего человека и увеличит шансы на спасение.