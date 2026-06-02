Птенец прибыл во Владимирскую область и передан на поруки волонтерам. А в Тулу из ребцентра приехали серая ворона и скворец.

Тульский блогер Павел Сидоров в понедельник, 1 июня, доставил в реабилитационный центр «Воронье гнездо» слётка ушастой совы, который волей судьбы оказался у него на поруках. О том, как поселился у него птенец, Myslo рассказывал накануне.

«Центр расположен во Владимирской области. Он начинает работать вместе с восходом солнца. В нем трудится большое число сотрудников и волонтеров. Территория огромная — три гектара, на которых прямо одни вольеры, вольеры, вольеры… В них живут совы, орлы, вороны, грачи, вороны, скворцы, даже две штуки страусов эму есть», — рассказал Павел.

В дорогу блогер вместе с супругой Екатериной отправился рано утром.

«Более 300 км проехали без приключений. Совенка пока поместили на несколько дней в карантинный вольер, чтобы обследовать его на предмет болезней и при необходимости пролечить, обработать от глистов и д. т. Затем его посадят в вольер к здоровым птицам дальше. У ушастиков (ушастых сов) есть два вольера. Первый — типа теплицы, он для слётков, чтобы птенцы не замерзли. Они в нем живут до тех пор, пока не научатся самостоятельно есть. А потом, когда подрастают, их пересаживают в вольер к взрослым совам».

Кстати, обратно в Тулу Павел вернулся не с пустыми руками. Ему на поруки волонтеры отдали птенца серой вороны и скворца.

«В центре живут две категории птиц: первые — выпускные, они здоровенькие, с целыми крыльями, ножками и так далее. Вот как раз наш Валенок относится к ним. А есть птицы невыпускные — инвалиды, с побитыми лапами, пожеванными кошками, с перебитыми крыльями и т. д., которые не смогут выжить в дикой природе. Вот этих птиц они пристраивают в добрые руки. Теперь эти два птенца будут жить у меня», — пояснил Павел.