Дмитрий Миляев: «Беспилотники должны стать привычными помощниками»

О развитии отрасли БАС в Тульской области губернатор рассказал в ходе Послания жителям.

Сегодня, 26 февраля, в атриуме Тульского кремля губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям региона.

В ходе Послания глава региона рассказал о развитии отрасли беспилотных систем. На сегодняшний день в регионе работеют свыше 10 производителей БАС и комплектующих. И производственные мощности позволяют выпускать более 2 тысяч единиц продукции ежедневно, а система подготовки кадров обеспечила обучение свыше 1000 операторов.

В 2025 году в Туле завершили ключевой этап технического оснащения лабораторно-производственного центра «ТулаДрон». Объем выделенных субсидий превысил 700 млн рублей, что позволило создать современный парк оборудования для полного цикла разработки.

«Задача на 2026 год — чтобы эти технологии максимально работали в мирной жизни.

Беспилотники должны стать привычными помощниками: для агрономов в полях, для строителей, для энергетиков при осмотре сетей, в промышленности и, конечно, в сфере безопасности», — отметил губернатор.
 

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
сегодня, в 12:22
