Какие темы Послания губернатора вызвали отклик у туляков

Проанализировали, какие высказывания вызвали положительную реакцию.

Какие темы Послания губернатора вызвали отклик у туляков
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 26 февраля обратился к жителям региона с Посланием. Основное внимание глава уделил вопросам укрепления семей и повышения качества жизни в регионе. 

8cdd27c3-7b3b-4756-abf7-8b8eb6174715_3.jpg

Так в регионе стартовал проект «Тульская область — территория семейного счастья». И был запущен обратный отсчет.

Речь губернатора зал прерывал аплодисментами. Если подсчитать реакцию зала в децибелах, ключевых тем было три:  

1. Создание территории семейного счастья.

2. Модернизация досуговых центров.

3. Участие в программах благоустройства. 

02.png

Завершив выступление, Дмитрий Миляев подчеркнул, что мнение жителей является определяющим фактором эффективности работы органов власти, призвав чиновников слышать и учитывать пожелания населения.

