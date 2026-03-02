Какие темы Послания губернатора вызвали отклик у туляков

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 26 февраля обратился к жителям региона с Посланием. Основное внимание глава уделил вопросам укрепления семей и повышения качества жизни в регионе.

Так в регионе стартовал проект «Тульская область — территория семейного счастья». И был запущен обратный отсчет.

Речь губернатора зал прерывал аплодисментами. Если подсчитать реакцию зала в децибелах, ключевых тем было три:

1. Создание территории семейного счастья.

2. Модернизация досуговых центров.

3. Участие в программах благоустройства.

Завершив выступление, Дмитрий Миляев подчеркнул, что мнение жителей является определяющим фактором эффективности работы органов власти, призвав чиновников слышать и учитывать пожелания населения.