«Госсовет 2.0» проанализировал Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева

Глава региона заставляет работать «социалку» и экономику в одной связке, усиливая друг друга.

«Госсовет 2.0» проанализировал Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева
Фото Алексея Пирязева.

Экспертный проект «Госсовет 2.0» высоко оценил ежегодное Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева жителям региона. 

«Госсовет 2.0» — рейтинг политической устойчивости глав регионов, который выпускает «Минченко Консалтинг».

Эксперты отметили сбалансированную политику, направленную на сочетание экономических успехов и социального благополучия.

«Миляев последовательно показывает, откуда берутся деньги на школы, скверы и меры поддержки. ОЭЗ „Узловая“, ТОРы, 40 резидентов с 100 млрд инвестиций — не просто цифры для отчетов. Каждое новое производство дает рабочие места и налоги, которые конвертируются в социальные проекты», — отмечают эксперты. 

Согласно анализу, экономические достижения области (включая инвестиционные проекты, промышленные кластеры и аграрный сектор) служат основой для реализации социальных инициатив, таких как программа «Тульская область — территория семейного счастья».

В частности, отмечается, что экономический рост, формируемый проектами особых экономических зон и технопарков, обеспечивает рабочими местами и налоговыми отчислениями, которые направляются на социальные проекты и улучшение качества жизни.

«Важно, что Миляев не отделяет экономику от качества жизни. Когда он говорит о комфортной среде, то оперирует конкретными показателями: ввод жилья под миллион квадратов, рост индекса качества городской среды на 35%, ремонт 700 км дорог ежегодно, замена лифтов и благоустройство дворов», — пишут специалисты. 

Подчеркивается, что стратегия губернатора основана на модели, где социальная политика и экономика работают в одной связке, усиливая друг друга. 

«В этой логике поддержка семей с детьми, образование, спорт, экология и даже помощь ветеранам СВО перестают быть статьями расходов. Они становятся инвестициями в человеческий капитал, без которого невозможно дальнейшее экономическое развитие», — уверены эксперты. 

