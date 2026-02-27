«Госсовет 2.0» проанализировал Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева

Глава региона заставляет работать «социалку» и экономику в одной связке, усиливая друг друга.

Фото Алексея Пирязева.

Экспертный проект «Госсовет 2.0» высоко оценил ежегодное Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева жителям региона.

«Госсовет 2.0» — рейтинг политической устойчивости глав регионов, который выпускает «Минченко Консалтинг».

Эксперты отметили сбалансированную политику, направленную на сочетание экономических успехов и социального благополучия.

«Миляев последовательно показывает, откуда берутся деньги на школы, скверы и меры поддержки. ОЭЗ „Узловая“, ТОРы, 40 резидентов с 100 млрд инвестиций — не просто цифры для отчетов. Каждое новое производство дает рабочие места и налоги, которые конвертируются в социальные проекты», — отмечают эксперты.

Согласно анализу, экономические достижения области (включая инвестиционные проекты, промышленные кластеры и аграрный сектор) служат основой для реализации социальных инициатив, таких как программа «Тульская область — территория семейного счастья».

В частности, отмечается, что экономический рост, формируемый проектами особых экономических зон и технопарков, обеспечивает рабочими местами и налоговыми отчислениями, которые направляются на социальные проекты и улучшение качества жизни.

«Важно, что Миляев не отделяет экономику от качества жизни. Когда он говорит о комфортной среде, то оперирует конкретными показателями: ввод жилья под миллион квадратов, рост индекса качества городской среды на 35%, ремонт 700 км дорог ежегодно, замена лифтов и благоустройство дворов», — пишут специалисты.

Подчеркивается, что стратегия губернатора основана на модели, где социальная политика и экономика работают в одной связке, усиливая друг друга.

«В этой логике поддержка семей с детьми, образование, спорт, экология и даже помощь ветеранам СВО перестают быть статьями расходов. Они становятся инвестициями в человеческий капитал, без которого невозможно дальнейшее экономическое развитие», — уверены эксперты.