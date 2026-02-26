  1. Моя Слобода
Уровень использования семян отечественной селекции в Тульской области доведут до 75%

Полноценным драйвером роста остается агропромышленный комплекс.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Послании отметил, что Тульский регион традиционно остается лидером по картофелю и рапсу, а в 2025 году занял 4-е место в стране по надоям молока на одну корову. 

«За 10 лет вернули в оборот порядка трехсот тысяч гектаров заброшенных земель. К 2030 году планируем достичь одного миллиона гектаров посевных площадей, нарастить производство зерна до трех миллионов тонн.

Одним из ключевых вопросов в зоне нашего внимания является объем и качество снабжения внутреннего рынка страны и региона сырьем, продуктами питания, важными компонентами. 

На это в том числе направлены реализуемые в настоящее время инвестиционные проекты в сфере АПК. И наша задача — обеспечить их реализацию и запуск производства не позднее 2030 года».

В регионе идет активная работа по повышению суверенитета в вопросе селекции. За два года использование семян отечественной селекции по наиболее импортозависимым культурам выросло в 5-10 раз в зависимости от культуры.

«Но экономика — это не только триллионы отгрузок и миллиарды выручки. Успешность экономики должна конвертироваться в уровень дохода конкретного человека и широкий выбор товаров и услуг.

Только промышленность обеспечивает сегодня более 160 тысяч рабочих мест.

Средняя зарплата в ее ключевых отраслях достигает 120 тысяч рублей. При этом Тульская область занимает третье место в ЦФО по уровню средней заработной палаты.

Новые производства обеспечивают дополнительные высокопроизводительные рабочие места, в том числе в смежных отраслях, развивают инфраструктуру.

Привлечение инвесторов в регион способствует увеличению доходов бюджета. А каждый рубль, пришедший от инвестора, превращается в отремонтированную школу, новый сквер, новую меру поддержки семей, и, конечно, поддержку наших ребят на СВО».


По словам Дмитрия Миляева, на этом нельзя успокаиваться. Есть те профессии, где заработная плата далека от названного значения. Есть много объектов и территорий, которые нуждаются в ремонте и реновации. И важная задача — работать на дальнейшее укрепление экономики региона, увеличение бюджета и рост дохода жителей.

Губернатор поручил правительству региона обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сроки, согласованные в инвестиционных соглашениях, а также продолжить развитие преференциальных зон, в том числе путем создания необходимой инфраструктуры.

В отрасли сельского хозяйства глава региона поручил довести уровень использования семян отечественной селекции к 2030 году до 75%.

26 февраля, в 12:25
